सावधान! फ्लू के विस्फोट से मचा हड़कंप, अचानक सामने आए 4000 से ज्यादा मामले; महामारी घोषित

जापान में फ्लू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया है। अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है और स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।

जापान में इन्फ्लूएंजा के मामलों में विस्फोटक वृद्धि से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फ्लू के सामान्य मौसम से कई सप्ताह पहले ही फ्लू के मामलों में असामान्य रूप से बढ़ोतरी हुई है। स्थिति बिगड़ने के बाद सरकार ने देशव्यापी इन्फ्लूएंजा महामारी घोषणा कर दी है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वायरस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है।

जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लू के मामले बढ़ने के बाद यहां के अस्पतालों में भी माहौल भयावह होता जा रहा है। अस्पताल के वार्ड भी भरे हुए हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 अक्टूबर तक, इन्फ्लूएंजा के कारण 4,000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती थे। यह आंकड़े इसीलिए भयावह हैं क्योंकि पिछले सप्ताह की तुलना में मरीजों की संख्या में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस वायरस के फैलने से रोकने के लिए देश भर में कम से कम 135 स्कूलों और चाइल्ड केयर केंद्रों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल फ्लू की लहर ना सिर्फ पहले आई है, बल्कि असामान्य रूप से आक्रामक भी है।

सतर्क रहने की सलाह विशेषज्ञ फ्लू को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अधिकारी लोगों से खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों से तुरंत टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक रूप से अस्पतालों में जाने से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की भी अपील की है। विशेषज्ञों ने विदेशी पर्यटकों को भी सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। सफर कर रहे लोगों से मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथ धोने जैसे उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है।