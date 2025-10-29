जन्नत मिलेगी; क्या है दौरा-ए-तरबियत, जिससे आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़का रहा अजहर
संक्षेप: मसूद अजहर का कहना है कि जैसे जैश के पुरुष आतंकी दौरा-ए-तरबियत' का कोर्स करते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग महिला आतंकियों को भी दी जाएगी। यह कोर्स 15 दिनों का होगा।
पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग बनाई है, जिसकी कमान अपनी बहन को सौंपी है। इस विंग में महिला आतंकियों को पैदा किया जाएगा और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ मसूद अजहर करेगा। हाल ही में मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहा है कि दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को आर्मी में भेजा है और आतंकी संगठन की महिला विंग जमात उल-मोमिनात का मकसद इससे मुकाबला करना है। यह ऑडियो 21 मिनट का है।
एनडीटीवी के अनुसार, अजहर ने यह भाषण बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दिया है। इसमें महिला विंग को ट्रेनिंग देने और उन्हें तैनात करने के बारे में बता रहा है। मसूद अजहर वही आतंकी है, जिसके जैश के आतंकियों ने भारत में पुलवामा, उरी जैसे आतंकी हमले किए हैं। अजहर का कहना है कि जैसे जैश के पुरुष आतंकी दौरा-ए-तरबियत' का कोर्स करते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग महिला आतंकियों को भी दी जाएगी। यह कोर्स 15 दिनों का होगा।
क्या है अजहर का दौरा-ए-तरबियत
दौरा-ए-तरबियत के तहत जैश अपने पुरुष आतंकियों को 15 दिनों का कोर्स करवा के ट्रेनिंग देता है। इसी तरह, महिला विंग में शामिल होने वाली महिला आतंकियों को वह दौरा-ए-तस्किया नाम का कोर्स करवाएगा। यह ट्रेनिंग बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में होगी। बता दें कि दौरा-ए-तरबियत जैश का पहला स्टेप है, जिसके तहत भर्ती होने वाले नए आतंकियों को कट्टरपंथी बनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर वे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, तो इसे उन्हें जन्नत मिलेगी। अजहर ने महिला विंग में शामिल महिलाओं से भी कहा है कि वह भी सीधे जन्नत ही जाएंगी।
महिला पत्रकारों का भी जिक्र
ऑडियो में मसूद अजहर आगे कहता है कि जो महिलाएं पहला फेज पूरा कर लेंगी, उसके बाद उन्हें दूसरे फेज में दौरा-आयत-उल-निसा में शामिल करवाया जाएगा। इसमें सिखाया जाएगा कि इस्लामी किताबें कैसे महिलाओं को जिहाद करने का निर्देश देती हैं। इतना ही नहीं, वह महिला पत्रकारों का भी जिक्र करता है और कहता है कि जैश के दुश्मन (भारत) ने हिंदू महिलाओं को शामिल किया है और महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अजहर ने महिला विंग का प्रमुख अपनी बहन सादिया अजहर को बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने उसके पति को मार गिराया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।