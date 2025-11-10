Hindustan Hindi News
Jamaat is turning Bangladesh into a new hub of radical sects Sheikh Hasina former minister Kamal India
बांग्लादेश को कट्टर पंथ का नया हब बना रहा जमात, पूर्व गृह मंत्री भारत को चेताया

संक्षेप: शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हसीना को सत्ता से हटाने में जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन का सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि हसीना ने इस संगठन पर बैन लगा रखा था।

Mon, 10 Nov 2025 11:27 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद नई दिल्ली के ढाका के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। युनूस प्रशासन लगातार भारत विरोधी बातें करता है और उसकी हरकतें भी भारत विरोधी ही नजर आती हैं। इसके अलावा वहां पर जमात के नेतृत्व में लगातार कट्टरपंथ से जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब इस मुद्दे पर शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश के गृहमंत्री रहे असदुज्जमां खान कमाल ने भारत और पूरी दुनिया को चेताया है।

न्यूज 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में करीब 10 लाख से ज्यादा छात्रों को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दे रहा है। इसका इस्तेमाल वह पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करेगा। कमाल ने कहा, “बांग्लादेश जल्द ही कट्टरपंथ का केंद्र बनने जा रहा है। हमने कभी किसी को भारत और नेपाल से आने वाले छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आज ये सब हो रहा है।” उन्होंने कहा, "हमारे शासनकाल में, कई छात्र आते थे और हम उन्हें विदेशी मानकर उनका समर्थन करते थे। अब, मेरी जानकारी के अनुसार, जमात और वर्तमान सरकार भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बना रही है।"

कमाल ने दावा किया कि युनूस प्रशासन के अंतर्गत जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेशी पुलिस और सेना का इस्तेमाल कर छात्रों का एक मिलिशिया बना रही है। उन्होंने इस काम के लिए करीब 8 हजार छात्रों को प्रशिक्षित भी किया है।

पाकिस्तान से हो रही हथियारों की सप्लाई: कमाल

कमाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर इस पूरे ऑपरेशन में हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के नियंत्रण में है... उन्होंने ढाका में भी एक छावनी स्थापित की है और कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस और जमात को निर्देश दे रहे हैं। जमात और उसकी छात्र शाखा, छात्र शिविर, हिज्बुल टिहरी के साथ, हमारे शासन के दौरान प्रतिबंधित संगठन थे, लेकिन अब मिलिशिया की मदद से ये और भी मजबूत होते जा रहे हैं।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
