बांग्लादेश को कट्टर पंथ का नया हब बना रहा जमात, पूर्व गृह मंत्री भारत को चेताया

संक्षेप: शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हसीना को सत्ता से हटाने में जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन का सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि हसीना ने इस संगठन पर बैन लगा रखा था।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद नई दिल्ली के ढाका के साथ संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। युनूस प्रशासन लगातार भारत विरोधी बातें करता है और उसकी हरकतें भी भारत विरोधी ही नजर आती हैं। इसके अलावा वहां पर जमात के नेतृत्व में लगातार कट्टरपंथ से जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब इस मुद्दे पर शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश के गृहमंत्री रहे असदुज्जमां खान कमाल ने भारत और पूरी दुनिया को चेताया है।

न्यूज 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में करीब 10 लाख से ज्यादा छात्रों को कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दे रहा है। इसका इस्तेमाल वह पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करेगा। कमाल ने कहा, “बांग्लादेश जल्द ही कट्टरपंथ का केंद्र बनने जा रहा है। हमने कभी किसी को भारत और नेपाल से आने वाले छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आज ये सब हो रहा है।” उन्होंने कहा, "हमारे शासनकाल में, कई छात्र आते थे और हम उन्हें विदेशी मानकर उनका समर्थन करते थे। अब, मेरी जानकारी के अनुसार, जमात और वर्तमान सरकार भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बना रही है।"

कमाल ने दावा किया कि युनूस प्रशासन के अंतर्गत जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेशी पुलिस और सेना का इस्तेमाल कर छात्रों का एक मिलिशिया बना रही है। उन्होंने इस काम के लिए करीब 8 हजार छात्रों को प्रशिक्षित भी किया है।