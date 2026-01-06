Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Jamaat e Islami claims free and fair elections are still not possible know Reason
बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी भूचाल; जमात का दावा- फ्री और फेयर इलेक्शन अभी भी संभव नहीं

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी भूचाल; जमात का दावा- फ्री और फेयर इलेक्शन अभी भी संभव नहीं

संक्षेप:

जमात प्रमुख डॉ शफीकुर रहमान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि परिषद ने आगामी संसदीय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हालात की समीक्षा की। किसी संगठन का नाम लिए बिना बयान में कहा गया कि जमात को कई क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं…

Jan 06, 2026 06:24 pm ISTDevendra Kasyap भाषा
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अभी भी अनुकूल हालात नहीं है, और उसने अंतरिम सरकार के एक वर्ग पर 'खास राजनीतिक दल' का पक्ष लेने का आरोप लगाया। सोमवार को ढाका में आयोजित जमात-ए-इस्लामी की केंद्रीय कार्यकारी परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई ये टिप्पणियां 12 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण आम चुनाव से पहले तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच आई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देश के कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिए जाने के बाद, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को अगली सरकार बनाने की दौड़ में सबसे अग्रणी माना जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी 2001-2006 के दौरान बीएनपी की गठबंधन सहयोगी थी। अब वह आगामी चुनावों में बीएनपी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है।

‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, जमात प्रमुख डॉ शफीकुर रहमान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि परिषद ने आगामी संसदीय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हालात की समीक्षा की। किसी संगठन का नाम लिए बिना बयान में कहा गया कि जमात को कई क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ सरकारी अधिकारी एक "खास राजनीतिक दल" के पक्ष में काम कर रहे हैं।

पार्टी नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर चिंता व्यक्त की। जमात ने दावा किया कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अनुकूल माहौल अभी तक कायम नहीं हो पाया है। जमात ने निर्वाचन आयोग और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से 'पूरी निष्पक्षता' के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया और सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुगम बनाने के लिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।