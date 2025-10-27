Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Jaishankar calls for zero tolerance on terrorism at East Asia Summit
आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा पर समझौता नहीं; ईस्ट एशिया समिट में जयशंकर

आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा पर समझौता नहीं; ईस्ट एशिया समिट में जयशंकर

संक्षेप: विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद विरोधी हमारी रक्षात्मक क्षमता पर किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है। समिट में नेताओं को संबोधित करते हुए जयशंकर ने दोहराया कि आतंकवाद एक स्थायी और घातक चुनौती है।

Mon, 27 Oct 2025 10:08 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईस्ट एशिया समिट के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक समुदाय को क्लियर कट मैसेज दिया है। उन्होंने आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार पर कभी कोई समझौता नहीं होगा। सोमवार को कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने आतंकवाद को 'लगातार बना रहने वाला विनाशकारी खतरा' करार दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रति 'जीरो टॉलरेंस नीति' अपनाने की अपील की।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद विरोधी हमारी रक्षात्मक क्षमता पर किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है। समिट में नेताओं को संबोधित करते हुए जयशंकर ने दोहराया कि आतंकवाद एक स्थायी और घातक चुनौती है। दुनिया को बिना किसी हिचकिचाहट के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

इसके अलावा, जयशंकर ने गाजा और यूक्रेन जैसे संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर निकटवर्ती और दूरगामी प्रभाव वाले कई विवाद चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये संघर्ष न केवल गहन मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, ऊर्जा आपूर्ति को जोखिम में डाल रहे हैं और वैश्विक व्यापार को ठप कर रहे हैं। इसलिए, भारत गाजा में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और यूक्रेन संकट का जल्द समापन चाहता है।

आसियान के साथ भारत की मजबूत साझेदारी को रेखांकित करते हुए जयशंकर ने पूर्वी एशिया समिट की शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में बढ़ती भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ईएएस की गतिविधियों और इसके भविष्य की योजनाओं का पूर्ण सहयोग देता है। हाल ही में हमने ऊर्जा दक्षता पर ईएएस ज्ञान-साझा कार्यशाला और उच्च शिक्षा संस्थानों के सम्मेलन की मेजबानी की।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।