आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा पर समझौता नहीं; ईस्ट एशिया समिट में जयशंकर
ईस्ट एशिया समिट के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक समुदाय को क्लियर कट मैसेज दिया है। उन्होंने आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार पर कभी कोई समझौता नहीं होगा। सोमवार को कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने आतंकवाद को 'लगातार बना रहने वाला विनाशकारी खतरा' करार दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रति 'जीरो टॉलरेंस नीति' अपनाने की अपील की।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद विरोधी हमारी रक्षात्मक क्षमता पर किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है। समिट में नेताओं को संबोधित करते हुए जयशंकर ने दोहराया कि आतंकवाद एक स्थायी और घातक चुनौती है। दुनिया को बिना किसी हिचकिचाहट के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।
इसके अलावा, जयशंकर ने गाजा और यूक्रेन जैसे संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर निकटवर्ती और दूरगामी प्रभाव वाले कई विवाद चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये संघर्ष न केवल गहन मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, ऊर्जा आपूर्ति को जोखिम में डाल रहे हैं और वैश्विक व्यापार को ठप कर रहे हैं। इसलिए, भारत गाजा में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और यूक्रेन संकट का जल्द समापन चाहता है।
आसियान के साथ भारत की मजबूत साझेदारी को रेखांकित करते हुए जयशंकर ने पूर्वी एशिया समिट की शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में बढ़ती भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ईएएस की गतिविधियों और इसके भविष्य की योजनाओं का पूर्ण सहयोग देता है। हाल ही में हमने ऊर्जा दक्षता पर ईएएस ज्ञान-साझा कार्यशाला और उच्च शिक्षा संस्थानों के सम्मेलन की मेजबानी की।
