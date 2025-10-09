जैश में मसूद अजहर ने अपनी बहन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था पति

महिला विंग के लिए भर्ती प्रक्रिया की भी शुरुआत आठ अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। यह पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान-ओ-अली में शुरू की गई है। सूत्रों की मानें तो मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को कमान सौंपी गई है। सादिया का पति भारतीय एयर स्ट्राइक में मारा गया था।

'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय हवाई हमलों में परिवार के मारे जाने के बाद जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर ने बड़ा कदम उठाया है। अजहर ने जैश की महिला विंग के शुरू करने का ऐलान किया है। इसका नाम 'जमात-उल-मोमिनात' रखा गया है। इसके साथ ही, जैश आईएसआईएस और बोको हराम वाली लीग में शामिल हो गया है, जिन आतंकी संगठनों की भी महिला विंग है। अजहर ने इस संगठन को चलाने की जिम्मेदारी अपनी बहन को सौंपी है। बहन का पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था।

पहलगाम हमले के जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जैश का गढ़ भारत ने उड़ा दिया था। जैश के साथ लश्कर के कुल नौ आतंकी ठिकनों पर एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था। इस हमले में मसूद अजहर को बच गया था, लेकिन उसके परिवार और करीबियों को मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे अजहर भड़क गया था और एक बयान भी जारी करते हुए परिवार के लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी।