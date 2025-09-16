Jaish e mohammad commander Masood illyas big statement Fought Delhi To Protect Pakistan हम आतंकवादी नहीं…पाकिस्तान के लिए लड़े, खुलेआम बोला जैश कमांडर; भारत पर उगला जहर, International Hindi News - Hindustan
हम आतंकवादी नहीं…पाकिस्तान के लिए लड़े, खुलेआम बोला जैश कमांडर; भारत पर उगला जहर

हम आतंकवादी नहीं…पाकिस्तान के लिए लड़े, खुलेआम बोला जैश कमांडर; भारत पर उगला जहर

पाकिस्तान के बालाकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उसका चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। कार्यक्रम में शामिल एक आतंकी ने साफ कहा है कि उसने पाकिस्तान के लिए दिल्ली से लड़ाइयां लड़ी हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादTue, 16 Sep 2025 07:23 PM
पाकिस्तान के बालाकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उसका चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। कार्यक्रम में शामिल एक आतंकी ने साफ कहा है कि उसने पाकिस्तान के लिए दिल्ली से लड़ाइयां लड़ी हैं। उसने खुद को आतंकवादी मानने से भी इनकार किया और अपनी तुलना पाकिस्तानी सीमा की रक्षा करने वाले सिपाही से की। इस आतंकी का नाम मसूद इलियास कश्मीरी है और वह जैश-ए-मोहम्मद में बड़ा पद रखने वाला आतंकी है। अपने भाषण में इलियास ने मसूद अजहर की जमकर तारीफ की है। यह कार्यक्रम पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को लेकर आयोजित किया गया था। लेकिन इस दौरान भारत विरोधी और आतंकवाद को समर्थन देने वाले नारे लगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

अपने भाषण में आतंकी मसूद इलियास ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की खूब तारीफ की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इलियास ने कहा कि मसूद अजहर दुनिया भर में एक मिसाल है। अमेरिका से लेकर रूस तक उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। इसमें से एक 2016 में पंजाब के पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना बेस पर किया गया था। वहीं, दूसरा आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर किया गया था।

जानकारी के मुताबिक इलियास ने मसूद अजहर को आतंकवादी कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, सीमा पार से आतंकवाद को उसने बलिदानों के लिए 25 साल का संघर्ष बता डाला। इलियास ने आगे कहा कि आतंकवाद को अपनाते हुए हमने पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा के लिए दिल्ली, काबुल और कंधार से लड़ाई लड़ी। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के परिवार को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया।

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सीमा में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान सीमा पार के नौ आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों को तबाह किया गया। इसमें बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी है।

