पाकिस्तान में 'धुरंधर' का कहर जारी! मसूद अजहर का करीबी जैश कमांडर सलमान मारा गया
पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर सलमान अजहर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। मसूद अजहर के इस खास करीबी की मौत को 'टारगेट किलिंग' से जोड़कर देखा जा रहा है। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
पाकिस्तान में एक बार फिर 'अज्ञात धुरंधर' का खौफ देखने को मिला है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना मसूद अजहर का बेहद करीबी माना जाने वाला टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर मारा गया है। मौलाना सलमान अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में एक रहस्यमय सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। सलमान अजहर भारत के खिलाफ कई बड़ी आतंकी साजिशों का मास्टरमाइंड था और उसे मसूद अजहर के सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में गिना जाता था। इस वारदात के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से लेकर आतंकी आकाओं तक में दहशत का माहौल है। इसे पाकिस्तान में आतंकियों की हो रही 'टारगेट किलिंग' की एक और अहम कड़ी माना जा रहा है।
घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुई, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहीं संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। सलमान अजहर सड़क पर था जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चालक मौके से फरार हो गया और वाहन की पहचान नहीं हो सकी।
पाकिस्तानी एजेंसियां भले ही इसे एक सामान्य दुर्घटना बताने की कोशिश कर रही हों, लेकिन स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे एक सोची-समझी साजिश या हत्या के रूप में देखा जा रहा है।
कौन था मौलाना सलमान अजहर?
सलमान अजहर जैश-ए-मोहम्मद के भीतर एक बेहद प्रभावशाली और खतरनाक नाम था।
मसूद अजहर का दाहिना हाथ: वह जैश के संस्थापक और वैश्विक आतंकी मसूद अजहर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था। संगठन के कई अहम फैसले उसी की सलाह पर लिए जाते थे।
आतंकी नेटवर्क का संचालन: सलमान अजहर का मुख्य काम भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचना, नए आतंकियों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फंड जुटाना था।
रणनीतिक महत्व: उसकी मौत से जैश-ए-मोहम्मद के आंतरिक ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वह संगठन के 'कोर ग्रुप' का हिस्सा था।
पाकिस्तान में 'टारगेट किलिंग' का खौफ
सलमान अजहर का इस तरह मारा जाना कोई अकेली घटना नहीं है। यह पाकिस्तान में चल रहे उस ट्रेंड का हिस्सा है जिसने वहां पनाह लिए बैठे आतंकियों की नींद उड़ा रखी है।
अज्ञात हमलावरों का खौफ: पिछले एक-डेढ़ साल में पाकिस्तान के भीतर भारत के कई वांछित आतंकियों (लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के कमांडरों) की रहस्यमयी तरीके से हत्या की गई है। कभी अज्ञात बंदूकधारी गोली मार देते हैं, तो कभी इसी तरह संदिग्ध हादसों में उन्हें मार गिराया जाता है।
ISI और आतंकियों में हड़कंप: बहावलपुर जैसे बेहद सुरक्षित और ISI की कड़ी निगरानी वाले इलाके में मसूद अजहर के करीबी का मारा जाना यह साबित करता है कि पाकिस्तान में अब बड़े आतंकी भी सुरक्षित नहीं हैं।
इस घटना से जैश-ए-मोहम्मद को बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका लगा है, और मसूद अजहर के सुरक्षा घेरे पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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