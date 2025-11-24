पोते-पोतियों से मिलने गए भारतीय व्यक्ति की कनाडा में गंदी हरकत, अब जीवनभर के लिए लगा बैन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Jagjit Singh an Indian man who went to visit his grandchildren was caught in a lewd act in Canada and has now been ban
संक्षेप:

कनाडा में अपने नवजात पोते-पोतियों से मिलने पहुंचे एक भारतीय व्यक्ति के ऊपर नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। कनाडा पुलिस ने उनके निर्वासन प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अब उनके कनाडा पहुंचने पर बैन लगा दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 04:14 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कनाडा में अपने नवजात पोते-पोतियों से मिलने गए एक भारतीय शख्स ने ऐसी हरकत कर दी कि अब वह कभी कनाडा नहीं जा पाएगा। 6 महीने के विजिटर वीजा पर कनाडा पहुंचे जगजीत सिंह नामक इस शख्स के ऊपर सार्निया में दो लड़कियों को परेशान करने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। कनाडाई नागरिक ने उसे दोषी ठहराया है और अब उसे कनाडा से निर्वासित करके स्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 51 साल के जगजीत सिंह अपने पोते-पोतियों से मिलने के लिए जुलाई में कनाडा पहुंचे थे। यहां पर वह प्रतिदिन पड़ोस के हाई स्कूल के स्मोकिंग एरिया में जाने लगे। बात तब बिगड़ी जब सिंह ने हाई स्कूल की लड़कियों से बात करने और उनसे नशीली दवाईयों पर जानकारी लेने की कोशिश की। एक शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उन्होंने इससे मना किया, तो सिंह ने जबरदस्ती उनके साथ फोटो खींचने की कोशिश की। सिंह के बार-बार कहने पर वह लड़की फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसके बाद जगजीत ने हद पार करते हुए उसे छूना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की उसे धक्का देकर वहां से भाग गई।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सिंह को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। स्मोकिंग एरिया में घूमने के दौरान सिंह लगभग रोज ही वहां पर मौजूद लड़कियों से बात करने की कोशिश करते और उनका पीछा करते। इस हरकत के बढ़ने के बाद एक लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर 16 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

इसके बाद भी सिंह की हरकतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दूसरी शिकायत के आधार पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 19 सिंतबर को सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने यौन हस्तक्षेप के आरोपों से इनकार किया और कम गंभीर अपराध यौन उत्पीड़न को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जज क्रिस्टा लिन लेजचिन्स्की ने “टाइम सर्व्ड” सजा स्वीकार करते हुए भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “आपका उस हाई स्कूल की संपत्ति पर कोई काम नहीं था,” और यह भी जोड़ा कि ऐसा व्यवहार “बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
