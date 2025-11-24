पोते-पोतियों से मिलने गए भारतीय व्यक्ति की कनाडा में गंदी हरकत, अब जीवनभर के लिए लगा बैन

संक्षेप: कनाडा में अपने नवजात पोते-पोतियों से मिलने पहुंचे एक भारतीय व्यक्ति के ऊपर नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। कनाडा पुलिस ने उनके निर्वासन प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अब उनके कनाडा पहुंचने पर बैन लगा दिया है।

कनाडा में अपने नवजात पोते-पोतियों से मिलने गए एक भारतीय शख्स ने ऐसी हरकत कर दी कि अब वह कभी कनाडा नहीं जा पाएगा। 6 महीने के विजिटर वीजा पर कनाडा पहुंचे जगजीत सिंह नामक इस शख्स के ऊपर सार्निया में दो लड़कियों को परेशान करने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। कनाडाई नागरिक ने उसे दोषी ठहराया है और अब उसे कनाडा से निर्वासित करके स्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 51 साल के जगजीत सिंह अपने पोते-पोतियों से मिलने के लिए जुलाई में कनाडा पहुंचे थे। यहां पर वह प्रतिदिन पड़ोस के हाई स्कूल के स्मोकिंग एरिया में जाने लगे। बात तब बिगड़ी जब सिंह ने हाई स्कूल की लड़कियों से बात करने और उनसे नशीली दवाईयों पर जानकारी लेने की कोशिश की। एक शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उन्होंने इससे मना किया, तो सिंह ने जबरदस्ती उनके साथ फोटो खींचने की कोशिश की। सिंह के बार-बार कहने पर वह लड़की फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसके बाद जगजीत ने हद पार करते हुए उसे छूना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की उसे धक्का देकर वहां से भाग गई।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सिंह को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। स्मोकिंग एरिया में घूमने के दौरान सिंह लगभग रोज ही वहां पर मौजूद लड़कियों से बात करने की कोशिश करते और उनका पीछा करते। इस हरकत के बढ़ने के बाद एक लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर 16 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।