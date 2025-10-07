पाक में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर हमला, बलूच विद्रोही बोले- जारी रहेंगे अटैक

इसी साल मार्च में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ था। यह हमला IED ब्लास्ट के जरिए हुआ। खबरों के मुताबिक यह बम पटरी पर रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ तो ट्रेन के 6 डिब्बे ही पटरी से उतर गए। इस बम धमाके में कई लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस बार भी बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन को निशाने पर लिया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जा रही ट्रेन को सुल्तानकोट इलाके के पास निशाना बनाया गया। यह कस्बा सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित है। इससे पहले इसी साल मार्च में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ था। यह हमला IED ब्लास्ट के जरिए हुआ। खबरों के मुताबिक यह बम पटरी पर रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ तो ट्रेन के 6 डिब्बे ही पटरी से उतर गए। इस बम धमाके में कई लोग घायल हुए हैं।

इस हमले की जिम्मेदारी बलूच विद्रोही संगठन बलोच रिपब्लिक गार्ड्स ने ली है। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि हमने इसलिए ट्रेन को निशाने पर लिया क्योंकि उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। एक बयान में बलोच रिपब्लिक गार्ड्स ने लिखा है, 'ट्रेन पर उस वक्त हमला किया गया, जब उस पर पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। इस विस्फोट के चलते पाकिस्तानी सेना के कई लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं। बम धमाके के कारण ट्रेन के 6 कोच पटरी से उतर गए हैं।' यही नहीं बलोच रिपब्लिक गार्ड्स का कहना है कि हमारी ओर से भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। संगठन का कहना है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा।