युद्ध को खत्म करने का सही समय... रूस-यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की का बड़ा बयान

संक्षेप: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 'सही समय' की बात कही और सहयोगी देशों से मॉस्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की। ये बाते उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद कही।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 'सही समय' की बात कही और सहयोगी देशों से मॉस्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कि जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हालिया घटनाक्रमों और शांति स्थापना के उद्देश्य से हो रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की।

अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की। अब युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सही समय आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर अवसर का पूरा उपयोग किया जाए और रूस पर उचित दबाव बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध शुरू करने वाले पक्ष पर दबाव ही समाप्ति की प्रमुख कुंजी है। इमैनुएल और मैंने सभी वर्तमान कूटनीतिक पहलुओं तथा साझेदारों के साथ हालिया संपर्कों पर विचार-विमर्श किया। समर्थन के लिए मैं कृतज्ञ हूं। हम निकट भविष्य में मुलाकात करने पर सहमत हो गए हैं।

यह बयान पिछले शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद आया है। ट्रंप ने बताया कि जेलेंस्की से अपनी चर्चा में उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्षविराम की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों की जानें बचाना और रोजाना हो रही हजारों मौतों को रोकना है।