Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Its time to end war and put pressure on Russia Zelensky told france president Macron
युद्ध को खत्म करने का सही समय... रूस-यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की का बड़ा बयान

युद्ध को खत्म करने का सही समय... रूस-यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की का बड़ा बयान

संक्षेप: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 'सही समय' की बात कही और सहयोगी देशों से मॉस्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की। ये बाते उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद कही।

Mon, 20 Oct 2025 03:28 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 'सही समय' की बात कही और सहयोगी देशों से मॉस्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कि जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हालिया घटनाक्रमों और शांति स्थापना के उद्देश्य से हो रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की।

अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की। अब युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सही समय आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर अवसर का पूरा उपयोग किया जाए और रूस पर उचित दबाव बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध शुरू करने वाले पक्ष पर दबाव ही समाप्ति की प्रमुख कुंजी है। इमैनुएल और मैंने सभी वर्तमान कूटनीतिक पहलुओं तथा साझेदारों के साथ हालिया संपर्कों पर विचार-विमर्श किया। समर्थन के लिए मैं कृतज्ञ हूं। हम निकट भविष्य में मुलाकात करने पर सहमत हो गए हैं।

यह बयान पिछले शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद आया है। ट्रंप ने बताया कि जेलेंस्की से अपनी चर्चा में उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्षविराम की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों की जानें बचाना और रोजाना हो रही हजारों मौतों को रोकना है।

ट्रंप ने आगे कहा था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और हमारी बातचीत बेहद सकारात्मक तथा मैत्रीपूर्ण रही। उन्हें युद्ध को तत्काल रोक देना चाहिए। आप युद्धरेखा के अनुसार ही आगे बढ़ें, चाहे वह कहीं भी हो। अन्यथा, यह अत्यंत जटिल हो जाएगा। आप इसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। युद्धरेखा पर ही रुकें और दोनों पक्ष अपने घर लौट जाएं, परिवारों के पास लौटें, हत्याओं का सिलसिला थमें, बस इतना ही पर्याप्त है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।