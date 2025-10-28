सब सच है, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के कातिल ने कोर्ट में कबूला जुर्म; क्या थी हत्या की वजह

संक्षेप: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसे छह महीने तक मानसिक सुधार गृह में रखा गया था। अब केस की सुनवाई शुरू हुई है।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने दिनदहाड़े पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी थी। आरोपी का नाम तेत्सूया यामागामी (45 साल) है। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। आरोपी ने कोर्ट में कहा, मुझपर लगे सारे आरोप सच हैं।

आरोपी ने हाथ से ही बनाए गए एक हथियार से आबे को दो गोलियां मारी थीं। दूसरी गोली उनके सीने में जा धंसी और वह तुरंत गिर गए। इसके बाद आबे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी को पहले मानसिक परीक्षण के लिए छह महीने की हिरासत में रखा गया और फिर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को सौंपा गया। जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और 2023 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

क्या बताई थी हत्या की वजह आरोपी यामागामी ने बताया था कि उसने फ्रस्ट्रेशन में पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी थी। उसके मां ने अपनी सारी संपत्ति यूनिफिकेशन चर्च को दान कर दी। इसके बाद उसका परिवार दिवालिया हो गया। यामागामी के कबूलनामे के बाद जापान के पूर्व पीएम फुकियो किशइदा ने अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वे यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े थे।