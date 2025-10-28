Hindustan Hindi News
सब सच है, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के कातिल ने कोर्ट में कबूला जुर्म; क्या थी हत्या की वजह

सब सच है, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के कातिल ने कोर्ट में कबूला जुर्म; क्या थी हत्या की वजह

संक्षेप: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसे छह महीने तक मानसिक सुधार गृह में रखा गया था। अब केस की सुनवाई शुरू हुई है।

Ankit Ojha
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने दिनदहाड़े पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी थी। आरोपी का नाम तेत्सूया यामागामी (45 साल) है। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। आरोपी ने कोर्ट में कहा, मुझपर लगे सारे आरोप सच हैं।

आरोपी ने हाथ से ही बनाए गए एक हथियार से आबे को दो गोलियां मारी थीं। दूसरी गोली उनके सीने में जा धंसी और वह तुरंत गिर गए। इसके बाद आबे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी को पहले मानसिक परीक्षण के लिए छह महीने की हिरासत में रखा गया और फिर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को सौंपा गया। जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और 2023 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

क्या बताई थी हत्या की वजह

आरोपी यामागामी ने बताया था कि उसने फ्रस्ट्रेशन में पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी थी। उसके मां ने अपनी सारी संपत्ति यूनिफिकेशन चर्च को दान कर दी। इसके बाद उसका परिवार दिवालिया हो गया। यामागामी के कबूलनामे के बाद जापान के पूर्व पीएम फुकियो किशइदा ने अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वे यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े थे।

आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और युनिफिकेशन चर्च के बीच संबंध बताए जाते हैं। चर्च के अनुयायी बड़ी मात्रा में अपनी संपत्ति दान करते थे। ऐसे में आबे की पार्टी पर भी फंडिंग घाटले का आरोप थे। मार्च में तोक्यो कोर्ट ने भी दक्षिण कोरियाई चर्चे की जापानी ब्रांच को बंद करने के आदेश दिया था। इसके बाद चर्च ने याचिका में कहा था कि उसके बिना टैक्स फंडिंग के अधिकार को भले ही खत्म कर दिया जाए लेकिन चर्च को बंद ना किया जाए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
