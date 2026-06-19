मैं और मेरा देश कभी भीख नहीं मांगते, डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर भड़कीं मेलोनी; विदेश मंत्री का दौरा रद्द
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच जबर्दस्त भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत का असर भी दिखने लगा है। इटली की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लताड़ लगाई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच जबर्दस्त भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत का असर भी दिखने लगा है। जहां इटली की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लताड़ लगाई है, वहीं, इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी है। यह सबकुछ डोनाल्ड ट्रंप की उस बड़बोलेपन भरी टिप्पणी के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मेलोनी ने उनसे जी7 सम्मेलन के दौरान फोटो के लिए भीख मांगी थी। ट्रंप के इस दावे को लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने भी कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहाकि मैं और मेरा देश इटली, कभी भीख नहीं मांगते। गौरतलब है कि इटली और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
इंटरव्यू में बोले ट्रंप
इस घटनाक्रम के बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तेजानी ने इस सप्ताहांत होने वाला अपने अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्रंप के दावे को इटली और प्रधानमंत्री मेलोनी के प्रति गंभीर और हमलावर बताया है। वहीं, मेलोनी ने भी इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मेलोनी कह रही हैं कि इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते। ट्रंप ने यह टिप्पणी शुक्रवार को एक इंटरव्यू के दौरान की। यह इंटरव्यू एल7 नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। इस दौरान पत्रकार ने उनसे यूक्रेन को लेकर सवाल किया था। लेकिन ट्रंप ने मेलोनी का मुद्दा उठाया और इसके बाद पूरी बातचीत दोनों की जी7 में हुई मुलाकात की तरफ मुड़ गई। इसका एक वीडियो भी आया था, जिसमें ट्रंप और मेलोनी किसी मुद्दे को लेकर काफी गंभीर चर्चा कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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