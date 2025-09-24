फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध नहीं, लेकिन... इटली में हुए हंगामे के बाद मेलोनी

Meloni: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि वह फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का विरोध नहीं कर रही हैं। लेकिन, इसके लिए उनकी दो शर्तें हैं। पहली कि बंधकों को तुरंत रिहा किया जाए, दूसरी हमास को फिलिस्तीन के किसी भी राजनैतिक फैसले से बाहर किया जाए

पिछले दो साल से चल रहे इजरायल और हमास संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक नेता इस वक्त फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी खुले तौर पर इसे मान्यता दे चुके हैं। जब इटली की मेलोनी सरकार ने इसे मान्यता देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया, तो मिलान में फिलिस्तीनी समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। अब पीएम मेलोनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह फिलिस्तीन को मान्यता देने के विरोध में नहीं है। लेकिन इससे पहले उनकी दो शर्तें हैं। पहली यह की हमास तुरंत सभी इजरायली बंधकों को छोड़ दे, दूसरी यह कि हमास को तुरंत ही फिलिस्तीन में सरकार से बाहर कर देना चाहिए।

न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची इटली की पीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "मैं फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के विरोध में नहीं हूं। लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी।" अपनी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि हम संसद में फिलिस्तीन को मान्यता देने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए दो शर्तें रखीं जाएंगीं। पहली बंधकों की रिहाई, दूसरी फिलिस्तीन की सभी राजनैतिक प्रक्रियाओं से हमास को बाहर रखना।"

मेलोनी ने अपनी बात को रखते हुए कहा, "व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। फिलिस्तीनियों के लिए कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेंगे।"