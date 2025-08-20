मेरे लिए जेलेंस्की ही ठीक... जब ट्रंप से बोलीं जॉर्जिया मेलोनी; इटली पीएम का 'लॉजिक' वायरल

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप से कहती हैं कि मेरे विचार से मर्ज बहुत लंबे हैं, और मैं इनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती। मेरे लिए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ही ठीक हैं।

जब विभिन्न देशों के नेता एक मंच पर इकट्ठा होते हैं तो कूटनीतिक खबरों के साथ-साथ कुछ रोचक पल भी सामने आते हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार को वाइट हाउस में हुआ। दरअसल, वाइट हाउस में रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जब सभी नेता अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तब एक हॉट माइक चालू रह गया। इस माइक ने जो बातें रिकॉर्ड कीं, उन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि यह तो गॉसिप है।

मेलोनी का वीडियो वायरल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ रूस-यूक्रेन युद्धविराम पर चर्चा के लिए वाइट हाउस पहुंची थीं। उनका एक हॉट माइक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ गॉसिप करती नजर आ रही हैं। उनकी यह हल्की-फुल्की बातचीत और उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आइए जानते हैं कि मेलोनी और ट्रंप किस बारे में गॉसिप कर रहे थे और यह किसके बारे में थी।

मेरे लिए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ही ठीक जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी बैठक के लिए कुर्सियों की ओर बढ़ते हैं, तो वे पहले जर्मनी के चांसलर मर्ज से हाल-चाल पूछते हैं। इसी बीच मर्ज के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि मेरे हिसाब से मर्ज बहुत लंबे हैं। इस पर ट्रंप सहमति जताते हुए कहते हैं कि हां, ये लंबे तो हैं। फिर मेलोनी ट्रंप की ओर मुड़कर कहती हैं कि मैं इनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती, मेरे लिए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ही ठीक हैं।

मैक्रों के साथ ट्रंप की बातें भी रिकॉर्ड हुईं इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बातचीत को भी हॉट माइक ने रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि, वे काफी धीरे बोल रहे थे और उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। इस दौरान ट्रंप ने पहले मैक्रों का हाल-चाल पूछा और फिर पुतिन के बारे में बात करते हुए कह कि मैं पुतिन को फोन कर सकता हूं और एक त्रिपक्षीय बैठक बुला सकता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पुतिन ऐसा सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं।