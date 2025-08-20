Italian pm Giorgia Meloni gossip with Donal Trump Hot Mic Video Viral मेरे लिए जेलेंस्की ही ठीक... जब ट्रंप से बोलीं जॉर्जिया मेलोनी; इटली पीएम का 'लॉजिक' वायरल, International Hindi News - Hindustan
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप से कहती हैं कि मेरे विचार से मर्ज बहुत लंबे हैं, और मैं इनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती। मेरे लिए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ही ठीक हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनWed, 20 Aug 2025 12:29 PM
जब विभिन्न देशों के नेता एक मंच पर इकट्ठा होते हैं तो कूटनीतिक खबरों के साथ-साथ कुछ रोचक पल भी सामने आते हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार को वाइट हाउस में हुआ। दरअसल, वाइट हाउस में रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जब सभी नेता अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तब एक हॉट माइक चालू रह गया। इस माइक ने जो बातें रिकॉर्ड कीं, उन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि यह तो गॉसिप है।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ रूस-यूक्रेन युद्धविराम पर चर्चा के लिए वाइट हाउस पहुंची थीं। उनका एक हॉट माइक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ गॉसिप करती नजर आ रही हैं। उनकी यह हल्की-फुल्की बातचीत और उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आइए जानते हैं कि मेलोनी और ट्रंप किस बारे में गॉसिप कर रहे थे और यह किसके बारे में थी।

जब डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी बैठक के लिए कुर्सियों की ओर बढ़ते हैं, तो वे पहले जर्मनी के चांसलर मर्ज से हाल-चाल पूछते हैं। इसी बीच मर्ज के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि मेरे हिसाब से मर्ज बहुत लंबे हैं। इस पर ट्रंप सहमति जताते हुए कहते हैं कि हां, ये लंबे तो हैं। फिर मेलोनी ट्रंप की ओर मुड़कर कहती हैं कि मैं इनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती, मेरे लिए तो वोलोदिमीर जेलेंस्की ही ठीक हैं।

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बातचीत को भी हॉट माइक ने रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि, वे काफी धीरे बोल रहे थे और उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। इस दौरान ट्रंप ने पहले मैक्रों का हाल-चाल पूछा और फिर पुतिन के बारे में बात करते हुए कह कि मैं पुतिन को फोन कर सकता हूं और एक त्रिपक्षीय बैठक बुला सकता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पुतिन ऐसा सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं।

हॉट माइक ने ट्रंप को मैक्रों से यह कहते हुए रिकॉर्ड कर लिया कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति एक डील करना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वह (पुतिन) एक समझौता करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं?

