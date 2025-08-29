'दोषियों को मिलेगी सख्त सजा', पोर्न साइट पर फर्जी तस्वीरें डालने पर भड़कीं जॉर्जिया मेलोनी
इन महिलाओं की तस्वीरों को बिना उनकी इजाजत के एडिट किया गया, उनके शरीर के हिस्सों को जूम किया गया और उन्हें अश्लील पोज में दिखाया गया। साथ ही, तस्वीरों के नीचे भद्दे और महिलाओं को नीचा दिखाने वाले कमेंट्स भी लिखे गए।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक अश्लील वेबसाइट पर उनके और दूसरी महिलाओं की फर्जी तस्वीरें पोस्ट करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे घिनौना बताया और दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही। उनकी बहन अरियाना, विपक्षी नेता एली श्लेन, मशहूर हस्ती कियारा फेर्रानी और यूरोपीय संघ की सांसद एलेसांद्रा मोरेटी की तस्वीरें भी इस वेबसाइट पर मिलीं, जिसका नाम फिका है। इस प्लेटफॉर्म के 7 लाख से ज्यादा यूजर्स थे, लेकिन गुरुवार को इसके मैनेजर्स ने इसे बंद कर दिया क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
इस वेबसाइट का नाम इतालवी में एक अश्लील शब्द से लिया गया है। कई महिलाओं ने इसकी शिकायत की, फिर भी ये साइट खुलेआम चल रही थी। इन महिलाओं की तस्वीरों को बिना उनकी इजाजत के एडिट किया गया, उनके शरीर के हिस्सों को जूम किया गया और उन्हें अश्लील पोज में दिखाया गया। साथ ही, तस्वीरों के नीचे भद्दे और महिलाओं को नीचा दिखाने वाले कमेंट्स भी लिखे गए। खासतौर पर मशहूर महिलाओं की तस्वीरें वीआईपी सेक्शन में डाली गई थीं। मेलोनी ने शुक्रवार को एक अखबार से कहा, 'मुझे इस हरकत से बहुत गुस्सा और घृणा हो रही है। मैं उन सभी महिलाओं के साथ हूं जिनका अपमान हुआ और जिनकी बेइज्जती की गई।'
महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाया: मेलोनी
जॉर्जिया मेलोनी ने ये भी कहा कि 2025 में भी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की आड़ में महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं और भद्दे कमेंट्स करते हैं, ये देखकर बहुत दुख होता है। टेक कंपनी मेटा ने भी फेसबुक ग्रुप मिया मोगली को बंद कर दिया, जहां पुरुष अपनी पत्नियों या अनजान महिलाओं की निजी तस्वीरें शेयर करते थे। इस ग्रुप में 32,000 से ज्यादा लोग थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि सेंटर-लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने शिकायत दर्ज की है। इस पार्टी की एक नेता वेलेरिया कैंपाना ने भी शिकायत की और फेसबुक पर लिखा कि वो बहुत गुस्से व निराशा में हैं।
