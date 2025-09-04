Italian designer Giorgio Armani dies at the age of 91 फैशन जगत के दिग्गज जॉर्जियो अरमानी का निधन, 91 की आयु में दुनिया को कहा अलविदा, International Hindi News - Hindustan
फैशन जगत के दिग्गज जॉर्जियो अरमानी का निधन, 91 की आयु में दुनिया को कहा अलविदा

Giorgio Armani: अरमानी ग्रुप ने एक भावुक बयान में कहा कि गहरे दुख के साथ अरमानी ग्रुप अपने संस्थापक, निर्माता और प्रेरणादायी शक्ति जॉर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करता है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:26 PM
इटली के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और मिलान रेडी-टू-वियर इंडस्ट्री के दिग्गज जॉर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉर्जियो अरमानी लंबे समय से बीमार थे। बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी बीमारी के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अरमानी ग्रुप ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस महान डिजाइनर के निधन की पुष्टि की। बता दें कि जॉर्जियो अरमानी को 'रे जॉर्जियो' या किंग जॉर्जियो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने अनस्ट्रक्चर्ड लुक्स और आधुनिक इतालवी स्टाइल के साथ फैशन की दुनिया को नई पहचान दी। जॉर्जियो अरमानी न केवल एक डिजाइनर थे, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी थे, और उनका फैशन हाउस प्रतिवर्ष लगभग 2.3 अरब यूरो का कारोबार करता है।

अरमानी ग्रुप ने जताया शोक

अरमानी ग्रुप ने एक भावुक बयान में कहा कि गहरे दुख के साथ अरमानी ग्रुप अपने संस्थापक, निर्माता और प्रेरणादायी शक्ति जॉर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करता है। कंपनी ने बताया कि 6 और 7 सितंबर को मिलान में जॉर्जियो अरमानी का अंतिम दर्शन (फ्यूनरल चैम्बर) आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा, हालांकि तारीख और स्थान सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

फैशन हाउस ने आगे लिखा कि जॉर्जियो अरमानी 50 वर्षों के इतिहास वाली एक ऐसी कंपनी है, जो भावनाओं के साथ बनी है। जॉर्जियो अरमानी ने हमेशा स्वतंत्रता और कर्म को अपनी पहचान बनाया। कंपनी आज और हमेशा इसी भावना के साथ काम करेगी। परिवार और कर्मचारी इस सोच के साथ ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे।

करियर में पहली बार फैशन शो से रहे दूर

बता दें कि बीमारी के कारण जॉर्जियो अरमानी को इस साल जून में आयोजित मिलान मेंस फैशन वीक से दूरी बनानी पड़ी थी। यह पहली बार था जब अपने लंबे करियर में उन्होंने किसी फैशन शो में हिस्सा नहीं लिया था।

