इस शहर में लगाया जाएगा डॉग टैक्स, मोटा जुर्माना भी; क्यों उठाया जा रहा ऐसा कदम?

इटली के एक शहर जल्द ही डॉग टैक्स लगाने जा रही है। यहां कुत्तों के साथ आने वाले पर्यटकों और लोगों पर हर दिन करीब 1.50 यूरो का टैक्स लगाया जा सकता है। जहां कुछ लोगों ने इस कदम का समर्थन किया है, वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:34 PM
सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स तो आपने भी भरा होगा, लेकिन अब एक शहर ऐसा टैक्स लगाने जा रहा है, जिसे सुनकर पशु प्रेमियों को झटका लग सकता है। यह टैक्स है-डॉग टैक्स। दरअसल इटली के एक शहर बोलजानो में डॉग टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। यहां कुत्तों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले पर्यटकों और लोगों पर हर दिन करीब 1.50 यूरो तक का टैक्स लगाया जा सकता है।

इटली का यह शहर ऑस्ट्रियाई सीमा के पास दक्षिण टायरॉल में स्थित है। शहर में इसे लेकर एक कानून लाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक यहां आगंतुकों से हर कुत्ते पर, हर दिन लगभग 1.50 यूरो (156 रुपए) वसूले जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों को हर कुत्ते के लिए हर साल करीब 100 यूरो तक का टैक्स भरना पड़ सकता है। यह फैसला अगले साल की शुरुआत से लागू हो जाएगा।

क्यों लगाया जा रहा है डॉग टैक्स

फर्स्टपोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बोलजानो शहर के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि प्रस्तावित डॉग टैक्स का उद्देश्य सिर्फ पैसा जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गंभीर कारण है। डॉग टैक्स लगाने की वजह सड़कों, फुटपाथों और पार्कों में कुत्तों का मल मूत्र है। इस टैक्स को प्रपोज करने वाले पार्षद लुइस वाल्चर ने बताया कि शहर में कुत्तों का शौच एक बड़ी समस्या बन गई है। फिलहाल यहां मालिकों को अपने पालतू जानवरों के मल-मूत्र की सफाई करना अनिवार्य है, वरना उन्हें 200 यूरो से 600 यूरो तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब उस जुर्माने की रकम को और बढ़ा दिया जाएगा। जुटाई गई राशि सड़कों की सफाई और डॉग पार्क बनाने में खर्च की जाएगी।

ये भी पढ़ें:'आवारा कुत्ता आक्रामक है या नहीं? कौन तय करेगा', एससी के फैसले पर मेनका गांधी

डॉग टैक्स की आलोचना भी

हालांकि इस योजना की कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह टैक्स गलत लोगों को सजा देता है और गलत संदेश देता है। राष्ट्रीय पशु संरक्षण संगठन, ENPA की अध्यक्ष कार्ला रोची ने कहा कि इस कदम से शहर को मदद मिलने के बजाय नुकसान होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह टैक्स उन परिवारों और आगंतुकों को अवैध रूप से निशाना बनाता है जो छुट्टियों पर अपने पालतू जानवरों को साथ लाना पसंद करते हैं।

