Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़It will be a very strong attack Donald Trump furious over the killing of US soldiers in Syria
बहुत तगड़ा हमला होगा, सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

बहुत तगड़ा हमला होगा, सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप:

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आतंकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस ने यह हमला करवाया है। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद यह अमेरिकी सैनिकों पर पहला हमला है।

Dec 14, 2025 07:35 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

सीरिया में हुए हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक के मारे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी हमले की कसम खा ली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका ने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट समूह को जिम्मेदार ठहराया है। बाल्टीमोर में सेना-नौसेना फुटबॉल मैच के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ‘यह आईएसआईएस का हमला है।’ उन्होंने मारे गए तीन अमेरिकियों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप ने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा भी इस हमले से बहुत परेशान और भड़के हुए हैं। रिपब्लिकन सेन जोनी ने कहा कि मारे गए सैनिक लोवा नेशनल गार्ड के जवान थे। उन्होंने कहा कि लोवा नेशनल गार्ड के सैनिकों की मौत पर बेहद दुख है और बाकी तीन घायल सैनिकों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि एक आईएस के आतंकी ने हमला किया था और जवाबी हमले में वह भी मारा गया।

इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा था, हमले के बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। बता दें कि बशर अल असद की सरकार गिरने केबाद पहली बार है जब सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आतंकरोधी अभियान में शामिल सैनिकों पर यह हमला किया गया है।

बता दें कि आईएसआईएस से लड़ाई के लिए अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में अपनी फौज तैनात की है। बशर अल असद की सरकार में अमेरिका ने सीरिया से राजनातैकि संबंध खत्म कर लिए थे। तख्तापलट के बाद अमेरिका ने एक बार फिर संबंध बहाल किए हैं। वहीं पिछले ही महीने सीरिया के राष्ट्रपति अल शारा ने अमेरिका का दौरा किया था। फ्रांस से आजादी के बाद पहली बार था जब कोई सीरियाई राष्ट्रपति वाइट हाउस पहुंचा था। बता दें कि अल शारा के नेतृत्व में ही विद्रोहियों ने दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका था। कभी वह भी वक्त था जब अयल शारा और अल कायदा के बीच संबंध थे औऱ अमेरिका ने उनपर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।