भारतीयों को फ्लाइट से उतारा, ट्रंप के H1B वीजा फीस आदेश पर ऐसे मचा था हड़कंप

डोनाल्ड ट्रंप के एच1बी वीजा फीस के आदेश के बाद काफी अफरा-तफरी मची थी। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो कुछ भारतीय यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया था। यह सब तब हुआ जब विमान उड़ान भरने ही वाला था। इसके चलते उड़ान में तीन घंटे की देरी भी हुई। अब इस विमान में सवार एक यात्री ने उस दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि नए एच1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर की फीस चुकानी होगी। शुरुआत में इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हड़कंप जैसी स्थिति बनी।

एमिरेट्स की उड़ान में शामिल एक यात्री ने सोशल मीडिया पर कुछ विजुअल साझा किए हैं। इसमें लोग विमान से उतरते हुए दिख रहे हैं, और उन्हें अमेरिका लौटने की चिंता सता रही है। एक वीडियो में, यात्री गलियों में खड़े हैं, जबकि अन्य अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए दिख रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य लोग यह जानने के लिए चारों ओर देख रहे हैं कि विमान कब और किस समय उड़ान भरेगा।

एक अन्य वीडियो में, कैप्टन को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर यात्री चाहें तो वे विमान से उतर सकते हैं। कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि मौजूदा हालात के चलते कुछ यात्री हमारे साथ यात्रा करने की इच्छा नहीं रखते। यह पूरी तरह से ठीक है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि अगर आप उतरना चाहते हैं तो उतर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर ने बताया है कि असल में इसको लेकर भारतीय बहुत ज्यादा परेशान थे।