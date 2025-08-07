Isreal Backs India Amid Tariff Row with Donald Trump Cites Strong India Israel Ties भारत को मिला इजरायल का साथ, टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू बोले– हमारा भरोसेमंद दोस्त, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Isreal Backs India Amid Tariff Row with Donald Trump Cites Strong India Israel Ties

भारत को मिला इजरायल का साथ, टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू बोले– हमारा भरोसेमंद दोस्त

ट्रंप के भारत पर टैरिफ हमले के बीच इजरायल ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि भारत एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:53 PM
अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच इजरायल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में भी एक बुनियादी समझ है कि भारत एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और भारत के बीच जो भी मौजूदा मतभेद हैं, वे जल्द ही सुलझ जाएंगे।

नेतन्याहू ने गुरुवार को यरुशलम स्थित अपने कार्यालय में इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई।

अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू

एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा, "भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है।"

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ में दिखी भारत-इजरायल की दोस्ती

नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने देश के मजबूत रक्षा संबंधों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया और इनकी प्रदर्शन क्षमता साबित हो चुकी है।

बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत ने एक जवाबी सैन्य अभियान चलाया, जिसका नाम था – ऑपरेशन सिंदूर।

इस ऑपरेशन में भारत ने इजरायल द्वारा निर्मित ‘Harpy’ और ‘SkyStriker’ जैसे आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया। इन ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सटीक तरीके से निशाना बनाया। इनमें अमेरिकी निगरानी रडार और चीन के HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे।

इजरायल बोला- भारत से रक्षा सहयोग और बढ़ेगा

इजरायली पीएम ने कहा कि इस ऑपरेशन में जो सफलता मिली, वह यह दिखाती है कि इजरायल के हथियार भरोसेमंद हैं और युद्ध की स्थिति में बेहद प्रभावी साबित होते हैं। इससे भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, “यह साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का मामला है।”

Israel Trump tariffs

