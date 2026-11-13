ईरान पर फिर से शुरू करें हमला; नेतन्याहू की मांग के बीच मोसाद चीफ पहुंचे अमेरिका; क्या प्लान?
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू तेहरान पर हवाई हमले फिर से शुरू करने की मांग को लेकर ट्रंप को लगभग हर दिन फोन कर रहे हैं लेकिन ट्रंप अपनी 'यथास्थिति' पर डटे हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वह ईरान पर दोबारा हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उनका यह बयान तब आया है, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई कराने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी दबाव बनाए हुए हैं। इस बीच, इस रणनीति को धार देने के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन अचानक वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। मोसाद प्रमुख वहां सीआईए (CIA) निदेशक जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात करेंगे और व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से वार्ता के लिए मियामी भी जाएंगे।
अमेरिकी समाचार वेबसाइट 'एक्सियोस' (Axios) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के खुफिया प्रमुख शुक्रवार को ही वाशिंगटन पहुंचे हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब गुरुवार को नेतन्याहू के कार्यालय ने उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तीखी बातचीत हुई थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने इन दावों को "फर्जी खबर" और "पूरी तरह से बकवास" करार दिया। बहरहाल, फोन कॉल पर मचा घमासान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच जारी खींचतान अब सतह पर आ चुकी है।
दोनों में तीखी बहस के दावे
इजरायली मीडिया आउटलेट Ynet की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल बेहद तनावपूर्ण रही, जिसे सूत्रों ने "नरक जैसा चिल्लाने वाला मुकाबला" (shouting match from hell) करार दिया है। हालांकि, इस पर इजरायल की तरफ से सफाई भी आई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने इन खबरों को "फेक न्यूज" और "पूरी तरह बकवास" बताते हुए खारिज किया है। हालांकि, वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल होने की पुष्टि जरूर की है।
हर दिन फोन कर रहे नेतन्याहू
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू तेहरान पर हवाई हमले फिर से शुरू करने की मांग को लेकर ट्रंप को "हर दिन" फोन कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपनी 'यथास्थिति'पर डटे हुए हैं। उधर इसी बहाने नेतन्याहू सत्ता परिवर्तन का दांव चल रहे हैं। दरअसल, फरवरी में इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर मिसाइल हमले शुरू करने वाले ट्रंप ने अब मिडटर्म चुनावों के बाद अपने तेवर ठंडे कर लिए हैं। कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वे 'यथास्थिति' बनाए रखना चाहते हैं और आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को वार्ता की मेज पर लाना पर्याप्त समझते हैं।
नेतन्याहू किसी समझौते के मूड में नहीं
दूसरी तरफ नेतन्याहू का आक्रामक रुख बरकरार है और वह किसी समझौते के मूड में नहीं हैं। नेसेट (Knesset) के उद्घाटन पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि "ईरान से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को हमेशा के लिए मिटाने का एक ही रास्ता है—अयातुल्लाह के शासन को उखाड़ फेंकना।" यह कूटनीतिक घमासान ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों नेता घरेलू राजनीति में दबाव में हैं। नेतन्याहू का लिकुड पार्टी नीत गठबंधन 120 सीटों वाली नेसेट में महज 53 सीटों पर अटका है (61 के बहुमत से दूर), जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के दौरान कांग्रेस का नियंत्रण खो दिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।