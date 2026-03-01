ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो गई, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले

यह बयान यूएस-इजरायल के हमलों के बीच आया है, जिसमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष ने अभी तक खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं की है और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जिंदा बताया गया है।

ईरान से जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। टीवी पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है।’ नेतन्याहू ने अमेरिका-इजरायल हमलों को जरूरत जितना लंबा जारी रखने की कसम भी खाई है। यह बयान यूएस-इजरायल के हमलों के बीच आया है, जिसमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष ने अभी तक खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं की है और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जिंदा बताया गया है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस सुबह इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में खामेनेई के परिसर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने खामेनेई को तानाशाह करार देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों से वे दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे थे। वे अपने ही लोगों को दुखी कर रहे थे और इजरायल को मिटाने के लिए लगातार परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। इजरायली पीएम ने इस हमले को ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्ति भी समाप्त किए गए हैं।