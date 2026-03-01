Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो गई, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले

Mar 01, 2026 01:16 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यह बयान यूएस-इजरायल के हमलों के बीच आया है, जिसमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष ने अभी तक खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं की है और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जिंदा बताया गया है।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो गई, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले

ईरान से जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। टीवी पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है।’ नेतन्याहू ने अमेरिका-इजरायल हमलों को जरूरत जितना लंबा जारी रखने की कसम भी खाई है। यह बयान यूएस-इजरायल के हमलों के बीच आया है, जिसमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी पक्ष ने अभी तक खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं की है और कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जिंदा बताया गया है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस सुबह इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में खामेनेई के परिसर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने खामेनेई को तानाशाह करार देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों से वे दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे थे। वे अपने ही लोगों को दुखी कर रहे थे और इजरायल को मिटाने के लिए लगातार परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। इजरायली पीएम ने इस हमले को ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारी, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्ति भी समाप्त किए गए हैं।

यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें तेहरान सहित कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों में आतंकवादी शासन के हजारों और लक्ष्यों पर हमला किया जाएगा। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की कि वे सड़कों पर उतरें और अपने शासन को उखाड़ फेंकने का काम पूरा करें। इस हमले को इजरायल ने अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, क्योंकि ईरान लंबे समय से इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को समर्थन देता रहा है। नेतन्याहू ने खामेनेई को इजरायल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि अब समय आ गया है कि इस तानाशाही को समाप्त किया जाए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Iran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।