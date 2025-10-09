डोनाल्ड ट्रंप को दें नोबेल शांति पुरस्कार, इजरायली पीएम नेतन्याहू की मांग
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दें - वह इसके हकदार हैं। इससे पहले, ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजरायल और हमास ने उनके प्रशासन द्वारा लाई गई शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने का समर्थन किया। यह कदम इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उठाया गया। इजरायली पीएमओ के एक्स अकाउंट पर इसे पोस्ट किया गया और इसकी तस्वीर काफी चर्चित रही।
'एआई' द्वारा बनी इस तस्वीर में, नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि अन्य लोग इस दृश्य को देखकर इजरायल के झंडे लिए हुए थे और जयकार कर रहे थे। उनके एक्स पोस्ट में लिखा था, "डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दें - वह इसके हकदार हैं।" इससे पहले, ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजरायल और हमास ने उनके प्रशासन द्वारा लाई गई शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, और इजरायल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा।"
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में दो साल से जारी युद्ध में एक बड़ी सफलता का संकेत देते हुए, दोनों पक्षों द्वारा समझौते के ‘पहले चरण’ पर सहमति जताने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद, विश्व के नेताओं ने बृहस्पतिवार को शांति की आशा व्यक्त की और इजराइल और हमास से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘ईश्वर की मदद से हम उन सभी को घर वापस लाएंगे।’’ अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, जिनके देश ने वार्ता में भूमिका निभाई, ने इस समझौते की सराहना की। ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक बयान में, एर्दोआन ने ट्रंप को ‘आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने’ के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही कतर और मिस्र को भी समझौता कराने में मदद के लिए धन्यवाद दिया।
