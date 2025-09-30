Israeli PM Netanyahu approves Trump Gaza peace plan Trump warns Hamas नेतन्याहू ने स्वीकारा गाजा पर US का शांति प्रस्ताव, ट्रंप बोले- हमास नहीं माना तो…, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israeli PM Netanyahu approves Trump Gaza peace plan Trump warns Hamas

नेतन्याहू ने स्वीकारा गाजा पर US का शांति प्रस्ताव, ट्रंप बोले- हमास नहीं माना तो…

गाजा में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर वह इसे नहीं मानता है, तो फिर अमेरिका इजरायल का पूरा समर्थन करेगा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:53 AM
share Share
Follow Us on
नेतन्याहू ने स्वीकारा गाजा पर US का शांति प्रस्ताव, ट्रंप बोले- हमास नहीं माना तो…

गाजा में पिछले दो साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लाया गया प्रस्ताव इजरायल ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच वाइट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक के बाद वाइट हाउस की तरफ से एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस दौरान ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब हमास की बारी है, अगर हमास इसे स्वीकार नहीं करता है, तो फिर इजरायल गाजा में जो भी करेगा उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त होगा।

अपडेट की जा रही है।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Benjamin Netanyahu Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।