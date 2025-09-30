नेतन्याहू ने स्वीकारा गाजा पर US का शांति प्रस्ताव, ट्रंप बोले- हमास नहीं माना तो…

गाजा में पिछले दो साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लाया गया प्रस्ताव इजरायल ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच वाइट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक के बाद वाइट हाउस की तरफ से एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस दौरान ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब हमास की बारी है, अगर हमास इसे स्वीकार नहीं करता है, तो फिर इजरायल गाजा में जो भी करेगा उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त होगा।