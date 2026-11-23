इजरायल के प्रधानमंत्री पद को लेकर मामला लंबा खिंचता जा रहा है। एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू इस रेस में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को आइजेनकोट और नेतन्याहू की पार्टी के बीच हुई 4 घंटे की बैठक बेनतीजा रही।

Netanyahu Israel Update: इजरायल में प्रधानमंत्री पद के लिए चल रही कवायद में नया पेंच फंस गया है। गादी आइजेनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों की पार्टियां रविवार को एकता गठबंधन की संभावना पर चर्चा करने के लिए आमने सामने बैठीं। लेकिन चार घंटे की चर्चा के बाद भी कोई खास बात बन नहीं पाई। दोनों ही दल अपनी बातों पर अड़े रहे। चार घंटे की बैठक के खात्मे के बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें एक और बैठक करने का जिक्र किया गया है।

लिकुड और याशार पार्टी की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आज की बैठक के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि, दोनों ही दलों ने इस बात पर जोर दिया कि आगे भी इस तरीके की बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन यह कब होगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बातचीत के दौरान दोनों ही दलों ने प्रधानमंत्री पद किसके पास रहेगा? इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। क्योंकि इस मुद्दे को दोनों ही दलों ने अपनी प्राथमिकता पर रखा है। गादी आइजेनकोट और उनके समर्थक नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं, जो प्रधानमंत्री पद से नीचे कोई भी गठबंधन या समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों ही गठबंधनों ने इस मुद्दे को बाद के लिए छोड़ा है।

फिर किन मुद्दों पर हुई चर्चा? टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों गठ बंधनों के प्रतिनिधियों के बीच में मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें 7 अक्तूबर 2023 को हु हमले के संबंध में जांच, न्यायिक सुधार और कानून के मसौदों पर चर्चा की गई। सूत्रों की मानें, तो इन मुद्दों पर भी कोई ज्यादा सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि, दोनों ही पक्ष अरब पार्टियों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में इनकी अगली बैठक भी जल्दी ही प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि उपरोक्त तीन मुद्दे, नेतन्याहू द्वारा दी गई उन शर्तों में शामिल हैं, जिसे उन्होंने सत्ता में शामिल होने वाली पार्टियों के लिए अनिवार्य बताया था।

आखिर नेतन्याहू की तरफ क्यों झुक रहे गादी आइजेनकोट? इजरायल में नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में उनके विरोधी किसी भी हालत में उन्हें प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। गादी आइजेनकोट भी उन्हीं नेताओं में शामिल है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि आखिरकार इन्हें नेतन्याहू के सामने ही बातचीत का प्रस्ताव रखना पड़ रहा है?

इस सवाल का जवाब गादी आइजेनकोट के गठबंधन के प्रमुख साथी पार्टी 'यिसराएल बेतेनु' है। इसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह किसी भी स्थिति में अरब पार्टियों के साथ सत्ता में नहीं जाने वाली। इस पार्टी के पास अपनी आठ सीटें भी हैं, जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। बेनेतु का मानना है कि अगर नेतन्याहू के खिलाफ अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करके कमजोर सरकार बनाई जाती है, तो इसका सीधा राजनीतिक नुकसान होगा। पार्टी का मानना है कि अगर ऐसा किया गया, तो फिर अगले चुनाव में नेतन्याहू 70 सीटों के साथ सामने आएंगे। क्योंकि नेतन्याहू का विकल्प एक दक्षिणपंथी गठबंधन ही दे सकता है। कोई वामपंथी गठबंधन नहीं।