इजरायल के पास काम खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के खतरनाक मंसूबे

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है।' उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर झूठा अभियान चलाया जा रहा है।

Niteesh Kumar भाषाSun, 10 Aug 2025 10:48 PM
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक में नए सैन्य अभियान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास काम खत्म करने और हमास को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से कुछ मिनट पहले उन्होंने विदेशी मीडिया से बात की। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हाल के दिनों में इजरायली सेना को अधिक विदेशी पत्रकारों को लाने का निर्देश दिया है। यह एक उल्लेखनीय कदम होगा, क्योंकि 22 महीनों के युद्ध के दौरान उन्हें सैन्य ठिकानों के अलावा गाजा में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है।' उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर झूठा अभियान चलाया जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अगले कदमों के लिए उनके पास काफी कम समय है, लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए लक्ष्यों में क्षेत्र का विसैन्यीकरण, इजरायली सेना का वहां अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण और गैर-इजरायली नागरिक प्रशासन का प्रभार शामिल है।

समस्याओं के लिए हमास को बताया जिम्मेदार

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने नागरिकों की मौत और सहायता की कमी समेत गाजा की कई समस्याओं के लिए फिर से आतंकवादी समूह हमास को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 'गाजा में हमास के अभी भी हजारों हथियारबंद आतंकवादी मौजूद हैं।' उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी दुनिया से उनसे मुक्ति की भीख मांग रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गाजा में भुखमरी की बात स्वीकार करते हुए कहा, 'वहां वंचित लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।' प्रधानमंत्री ने पूर्व में कहा था कि गाजा में भुखमरी की कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायल सहायता वितरण स्थलों की संख्या बढ़ाना चाहता है, लेकिन उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

