इजरायल के पास काम खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के खतरनाक मंसूबे

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है।' उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर झूठा अभियान चलाया जा रहा है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक में नए सैन्य अभियान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास काम खत्म करने और हमास को हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से कुछ मिनट पहले उन्होंने विदेशी मीडिया से बात की। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हाल के दिनों में इजरायली सेना को अधिक विदेशी पत्रकारों को लाने का निर्देश दिया है। यह एक उल्लेखनीय कदम होगा, क्योंकि 22 महीनों के युद्ध के दौरान उन्हें सैन्य ठिकानों के अलावा गाजा में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। हमारा लक्ष्य गाजा को आजाद कराना है।' उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर झूठा अभियान चलाया जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अगले कदमों के लिए उनके पास काफी कम समय है, लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि गाजा के लिए लक्ष्यों में क्षेत्र का विसैन्यीकरण, इजरायली सेना का वहां अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण और गैर-इजरायली नागरिक प्रशासन का प्रभार शामिल है।