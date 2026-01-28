बेंजामिन नेतान्याहू के फोन के कैमरे पर क्यों लगी है पट्टी? एक तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी पड़ताल करनी शुरू कर दी कि नेतन्याहू इस तरह के फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और कैमरा ढका हुआ क्यों लग रहा है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है। इस तस्वीर में नेतन्याहू मेबाइल फोन को कान से लगाए हैं और संभवतः किसी से बात कर रहे हैं। यह सुनकर आपको शायद यह एक सामान्य बात लगे। हालांकि जब इस तस्वीर को गौर से देखा जाए, तो एक ऐसी चीज नजर आती है जो शायद आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। तस्वीर में नेतान्याहू के हाथ में जो मोबाइल फोन है, उस पर मौजूद कैमरे में कोई पट्टी जैसी चीज लगी दिखाई दे रही है। यह पट्टी ही लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गई है।
इस तस्वीर में नेतन्याहू एक सफेद शर्ट के ऊपर काली जैकेट पहने हुए हैं और एक गहरे रंग की गाड़ी के बगल में खड़े होकर अपने फोन पर बात कर रहे हैं। इस सब के बीच लोगों का ध्यान जल्द ही फोन के कैमरे वाले हिस्से की ओर चला गया। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि कैमरे को टेप या एक छोटे स्टिकर से ढंक दिया गया है।
मशहूर बिजनेस इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्ट होस्ट मारियो नूफाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “नेतन्याहू के फोन कैमरे पर टेप क्यों लगा है? उन्हें किससे डर लग रहा है? साथ ही, अगर इज़राइल के प्रधानमंत्री को ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है तो इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है?”
कैमरा कवर को लेकर अटकलें
लोगों ने जल्द ही इसकी पड़ताल शुरू कर दी की नेतन्याहू किस तरह का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कैमरा ढका हुआ क्यों लग रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इजरायली नेता और बड़े अधिकारी स्पाइवेयर से बचने के लिए ढका हुआ कैमरा इस्तेमाल करते हैं। जब यूजर्स ने X के AI चैटबॉट ग्रोक से इस सवाल का जवाब पूछा, तो उसने जवाब दिया कि नेतन्याहू के फोन कैमरे पर लाल टेप क्लासिफाइड सुविधाओं में एक स्टैंडर्ड इजरायली सुरक्षा प्रोटोकॉल है, जहां टेंपर-प्रूफ स्टिकर लेंस को ब्लॉक करते हैं ताकि गलती से या जानबूझकर भी किसी भी तरह की इमेजिंग को रोका जा सके। ऐसे में नेतन्याहू और दूसरे नेता संभवतः खुद को जासूसी से सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के तरीके अपनाते हैं।
