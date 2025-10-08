Israeli opposition leaders unite to topple Netanyahu government amid Gaza peace talks गाजा शांति वार्ता के बीच गिर जाएगी नेतन्याहू सरकार? इजरायली PM के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी नेता, International Hindi News - Hindustan
हारेत्ज अखबार की खबर के अनुसार, इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और इजरायल में सुधार एवं उपचार की सरकार स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि वे संसदीय सत्र में मौजूदा गठबंधन को गिराने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 05:51 PM
मिस्र में गाजा संघर्ष विराम पर जारी चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर आधारित अप्रत्यक्ष वार्ताएं तीसरे दिन पहुंच चुकी हैं। इसी बीच इजरायल के विपक्षी नेता ने इस सप्ताह संसद (नेसेट) के शीतकालीन सत्र से पूर्व अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हारेत्ज अखबार की खबर के अनुसार, इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और 'इजरायल में सुधार एवं उपचार की सरकार' स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया।

बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में विपक्षी दलों ने कहा कि वे आगामी संसदीय सत्र में मौजूदा गठबंधन को गिराने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। समूह ने ट्रंप योजना का समर्थन करते हुए बाकी 48 इजरायली बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने का वादा किया और किसी भी ऐसे समझौते के लिए राजनीतिक 'सुरक्षा कवच' प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, गादी आइसेनकोट, याइर गोलान, एविगडोर लिबरमैन और बेनी गैंट्ज़ जैसे प्रमुख नेता उपस्थित थे।

यह बैठक उस समय हुई जब नेतन्याहू अपने अति-दक्षिणपंथी गठबंधन के भीतर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जो अमेरिका-प्रायोजित युद्ध समाप्ति प्रस्ताव से उपजी तनाव के कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू और उनके अतिराष्ट्रवादी सहयोगियों के बीच गहराती दरार अब उनकी सरकार के गिरने और निर्धारित समय से एक वर्ष पहले चुनाव की संभावना को जन्म दे रही है।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू पर दो वर्षों से चले आ रहे गाजा संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से 20-सूत्री योजना को अपनाने का दबाव बना रहा है। इस योजना में गाजा का सैन्यीकरण समाप्त करना और हमास को सत्ता से दूर रखना शामिल है। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से इस योजना का समर्थन किया है, लेकिन उनके दक्षिणपंथी सहयोगी युद्धोत्तर गाजा में हमास की किसी भी भूमिका ( चाहे कितनी ही न्यूनतम हो) को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं।

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत में इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि जिस आतंकवादी संगठन ने इजरायल पर सबसे भयानक तबाही मचाई, उसे फिर से मजबूत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू ऐसी शर्तों पर सहमत होते हैं, तो उनकी पार्टी गठबंधन से अलग हो जाएगी।

