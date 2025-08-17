Israeli Navy attacks power plant south of Yemen capital Sanaa watch video यमन पर इजरायली नौसेना का बड़ा हमला, धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग, देखें वीडियो, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israeli Navy attacks power plant south of Yemen capital Sanaa watch video

यमन पर इजरायली नौसेना का बड़ा हमला, धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग, देखें वीडियो

एक इजरायली रक्षा अधिकारी के अनुसार, इजरायली नौसेना ने आज ( रविवार ) सुबह यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी सना के दक्षिण में बिजली संयंत्र पर हमला किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस इलाके में बड़े विस्फोट हुए, जिसके कारण जनरेटर बंद हो गए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, यमनSun, 17 Aug 2025 12:18 PM
share Share
Follow Us on
यमन पर इजरायली नौसेना का बड़ा हमला, धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग, देखें वीडियो

यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी सना से बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी सना के साउथ में स्थित एक बिजली संयत्र पर इजरायली नौसेना ने हमला किया है। जिस कारण कई जनरेटर बंद हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में विस्फोट हुए हैं, जिस कारण बिजली संयत्र को नुकसान पहुंचा है।

हौथी ने 'आक्रमकता' को ठहराया जिम्मेदार

दूसरी ओर ईरान समर्थित हौथी ने इसके लिए 'आक्रमकता' को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अभी तक इस हमले पर आईडीएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि यह दूसरा मौका है, जब इजरायली नौसेना ने यमन पर हमला किया है। इससे पहले जून में हौथी नियंत्रित होदेदा बंदरगाह को निशाना बनाया गया था।

हाजिफ पावर स्टेशन को बनाया निशाना

आर्मी रेडियो के अनुसार, इजरायली नौसेना ने यमन के हाजिफ पावर स्टेशन को निशाना बनाया है। अब इस हमले की तुलना होदेदा बंदरगाह पर हुए हमले से की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सना में कम से कम दो विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। विस्फोट के वीडियो में एक इमारत से धुएं के बाद और आग की लपटें दिखाई दे रही है।

हौथी कई महीनों से कर रहे इजरायल पर हमले

गौरतलब है कि हौथी पिछले कई महीनों से इजरायल पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में इजरायल भी हौथियों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी ओर यमनी समूह भी इजरायल की ओर मिसाइलें दाग रहा है। जिनमें से अधिकतर को रोक लिया गया या आसमान में ही मार गिराया।

बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन में पहले भी यमन में हौथियों के खिलाफ हमले किए थे। मई 2025 में अमेरिका ने हौथियों के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के अनुसार, शिपिंग हमले को रोकने के बदले में बमबारी अभियान रोकने पर सहमति हुई थी। वहीं हौथियों ने कहा था कि इस समझौते में इजरायल को शामिल नहीं किया गया था।

Israel Power House

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।