यमन पर इजरायली नौसेना का बड़ा हमला, धुआं-धुआं हुई बिल्डिंग, देखें वीडियो

यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी सना से बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी सना के साउथ में स्थित एक बिजली संयत्र पर इजरायली नौसेना ने हमला किया है। जिस कारण कई जनरेटर बंद हो गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में विस्फोट हुए हैं, जिस कारण बिजली संयत्र को नुकसान पहुंचा है।

हौथी ने 'आक्रमकता' को ठहराया जिम्मेदार दूसरी ओर ईरान समर्थित हौथी ने इसके लिए 'आक्रमकता' को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अभी तक इस हमले पर आईडीएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि यह दूसरा मौका है, जब इजरायली नौसेना ने यमन पर हमला किया है। इससे पहले जून में हौथी नियंत्रित होदेदा बंदरगाह को निशाना बनाया गया था।

हाजिफ पावर स्टेशन को बनाया निशाना आर्मी रेडियो के अनुसार, इजरायली नौसेना ने यमन के हाजिफ पावर स्टेशन को निशाना बनाया है। अब इस हमले की तुलना होदेदा बंदरगाह पर हुए हमले से की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सना में कम से कम दो विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। विस्फोट के वीडियो में एक इमारत से धुएं के बाद और आग की लपटें दिखाई दे रही है।

हौथी कई महीनों से कर रहे इजरायल पर हमले गौरतलब है कि हौथी पिछले कई महीनों से इजरायल पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में इजरायल भी हौथियों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी ओर यमनी समूह भी इजरायल की ओर मिसाइलें दाग रहा है। जिनमें से अधिकतर को रोक लिया गया या आसमान में ही मार गिराया।