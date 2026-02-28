इजरायल के तो पीछे पड़ गया ईरान, फिर से मिसाइलों से बोल दिया हमला; चरम पर तनाव

इजरायल ने कहा कि यह हमला महीनों की योजना का नतीजा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुखों को निशाना बनाया गया। ईरान की सरकार ने इसे क्रशिंग जवाब देने की धमकी बताया।

इजरायली सेना ने घोषणा की है कि ईरान से इजरायल की ओर फिर से मिसाइलें दागी हैं। यह घटना शनिवार को हुई है, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मिलकर हमला किया था। इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने कहा कि ईरान से मिसाइलें इजरायल की ओर लॉन्च की गई हैं और एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में लगा है। कई इलाकों में सायरन बजाए गए हैं और नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कम से कम छठी ऐसी चेतावनी है, जो अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है।

यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस की घोषणा की। इसके तहत, इजरायल ने ईरान के प्रमुख ठिकानों, मिसाइल और न्यूक्लियर साइटों पर हमले किए। इजरायल ने कहा कि यह हमला महीनों की योजना का नतीजा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुखों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे क्रशिंग जवाब देने की धमकी दी थी और IRGC ने मिसाइलों व ड्रोन्स की पहली लहर दागी। अब तक ईरान से इजराइल पर 40 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा चुकी हैं, जिनमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया है।

मध्य पूर्व में चरम पर तनाव इस हमले-जवाबी हमले से मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने इजरायल के अलावा अमेरिकी बेस जैसे बहरीन, कतर, यूएई और अन्य जगहों पर भी हमले किए, जहां विस्फोटों की खबरें आईं। यूएई और अन्य देशों ने अपनी एयर डिफेंस से मिसाइलें रोकीं, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। इजरायल में सेंट्रल और नॉर्दर्न इलाकों में सायरन बजे और लोग शेल्टर में गए। ट्रंप ने ईरानी लोगों से सरकार बदलने की अपील की, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि यह एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हटाने के लिए है। यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है।