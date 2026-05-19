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'मुझे जानवर की तरह पीटा', लंदन में इजरायली यहूदी पर्यटक पर नस्लीय हमला

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला सोमवार तड़के उस समय हुआ जब युवक अपने ठहरने की जगह के बाहर फोन पर बात करने निकला था। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी भाषा सुनने के बाद उसे निशाना बनाया। 

'मुझे जानवर की तरह पीटा', लंदन में इजरायली यहूदी पर्यटक पर नस्लीय हमला

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में 22 वर्षीय इजरायली यहूदी पर्यटक पर नस्लीय और धार्मिक नफरत से प्रेरित हमला किया गया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह सड़क पर हिब्रू भाषा में फोन पर बात कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। युवक ने कहा कि हमलावरों ने उसे जानवर की तरह लातें मारीं और जमीन पर गिराकर लगातार अटैक करते रहे। इस हमले में उसके चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां शुरुआती उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

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रिपोर्ट के मुताबिक, हमला सोमवार तड़के उस समय हुआ जब युवक अपने ठहरने की जगह के बाहर फोन पर बात करने निकला था। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी भाषा सुनने के बाद उसे निशाना बनाया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमलावरों ने उस पर यहूदी विरोधी टिप्पणियां भी कीं। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। गोल्डर्स ग्रीन लंदन का ऐसा इलाका माना जाता है जहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं और इसे आमतौर पर सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है।

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस मामले को एंटी-सेमिटिक हेट क्राइम यानी यहूदी विरोधी घृणा अपराध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने कहा कि घटना बेहद गंभीर है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय यहूदी सुरक्षा संगठनों और सामुदायिक समूहों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ित को सहायता देने की बात कही है।

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यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के महीनों में लंदन में यहूदी समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। गोल्डर्स ग्रीन इलाके में पहले भी चाकूबाजी, आगजनी और धमकी जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III ने इस इलाके का दौरा कर यहूदी समुदाय के प्रति एकजुटता दिखाई थी और बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं पर चिंता जताई थी। स्थानीय नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने और नफरत फैलाने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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