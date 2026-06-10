इजरायली सेना की अधिकारी करती हैं रेप, फिलिस्तीनी कैदियों की रूह कंपाने वाली दास्तान
अल जजीरा की जांच में अल-बकरी और जॉब (बदला हुआ नाम) नामक दो फिलिस्तीनी कैदियों ने अपनी पहचान छुपाते हुए इजरायली डिटेंशन सेंटरों के भीतर की जो सच्चाई बताई, वह झकझोर देने वाली है।
इजरायली सेना के द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और अमानवीय यातनाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अल जजीरा की एक खोजी डाक्यूमेंट्री 'बॉडीज ऑफ एविडेंस: इसराइल्स डार्केस्ट वेपन' में जेल से छूटे कई फिलिस्तीनियों ने अपनी आपबीती बताई है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जजों, संयुक्त राष्ट्र और कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज ने भी माना है कि इजरायली सेना द्वारा फिलस्तीनियों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन यातनाओं का यह प्रयोग व्यापक और व्यवस्थित पैमाने पर किया जा रहा है।
कपड़े उतारकर हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए
अल जजीरा की जांच में अल-बकरी और जॉब (बदला हुआ नाम) नामक दो फिलिस्तीनी कैदियों ने अपनी पहचान छुपाते हुए इजरायली डिटेंशन सेंटरों के भीतर की जो सच्चाई बताई, वह झकझोर देने वाली है।
अल-बकरी की दास्तान
अप्रैल 2024 में ईद-उल-फितर के दिन की घटना को याद करते हुए गाजा के एक पूर्व सिविल सर्वेंट अल-बकरी ने बताया, "हमें पूरी तरह नग्न कर दिया गया, हमारी आंखों पर पट्टी बांधी गई और हथकड़ियां लगा दी गईं। इजरायली सैनिकों और महिला अधिकारियों ने हमारा यौन उत्पीड़न किया। जब हम चिल्ला रहे थे तो वे हंस रहे थे और हमारा वीडियो बना रहे थे। अधिकारियों के आदेश पर गार्ड डॉग्स (सैनिकों का कुत्ता) ने भी हम पर हमला किया। हमें पेट के बल लेटने को मजबूर किया जाता था और हमारे ऊपर से कुत्ते चलाए जाते थे।"
जॉब ने क्या-क्या कहा?
गाजा के एक आम नागरिक जॉब ने बताया कि महिला सैनिकों ने कमरे में घुसकर उसके हाथ-पैर बांधे और कृत्रिम वस्तुओं के जरिए उसका यौन शोषण किया। उसने बताया, "आस-पास खड़े इजरायली सैनिक इस घिनौनी हरकत पर तालियां बजा रहे थे और पूरे दुष्कर्म का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे।"
आपको बता दें कि यौन हिंसा की ये घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद से इनमें अप्रत्याशित रूप से तेजी आई है। मार्च 2025 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि इजरायल व्यवस्थित तरीके से लिंग आधारित और यौन हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था।
जुलाई 2024 में नेगेव रेगिस्तान के एक डिटेंशन कैंप से एक फिलिस्तीनी कैदी के सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो लीक होने के बाद 10 इजरायली सुरक्षाकर्मियों को पकड़ा गया था। लेकिन इजरायल के दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों और सांसदों ने जेल पर हमला कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। बाद में इजरायली सरकार ने सभी सैनिकों के खिलाफ आरोप हटा दिए।
वीडियो लीक करने वाली अधिकारी गिरफ्तार
दुष्कर्म का वीडियो लीक करने वाली इजरायली मेजर जनरल यिफात तोमर-येरुशालमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वीडियो के बाहर आने को इजराइल के इतिहास का सबसे गंभीर पब्लिक रिलेशंस हमला करार दिया।
इस घिनौने कृत्य को इजरायली राजनीतिक वर्ग का खुलकर समर्थन मिल रहा है। जुलाई 2024 में इजरायली संसद नेसेट में जब पूछा गया कि क्या किसी कैदी का दुष्कर्म करना जायज है तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सांसद हनोक मिलविदस्की ने चिल्लाकर कहा था, "हां, अगर वह हमास का लड़ाका है तो उसके साथ सब कुछ करना जायज है, सब कुछ।"
इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने फलस्तीनियों को मानव पशु कहा था, जबकि राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने गाजा के सभी नागरिकों को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र की दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज के अनुसार, "इस तरह की अमानवीय भाषा का इस्तेमाल किसी भी जनसंहार या प्रताड़ना को सही ठहराने के लिए किया जाता है, ताकि सामने वाले को इंसान ही न समझा जाए।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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