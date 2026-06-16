Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इजरायल का अस्तित्व तक नहीं होता... G7 में ट्रंप ने नेतन्याहू को सुनाई खरी-खरी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर इजरायल के प्रति अपना मजबूत समर्थन दोहराते हुए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं बचता। साथ ही उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से लेबनान मुद्दे पर अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाने की सख्त अपील की।

इजरायल का अस्तित्व तक नहीं होता... G7 में ट्रंप ने नेतन्याहू को सुनाई खरी-खरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो इजरायल का अस्तित्व ही नहीं बचता। साथ ही उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेबनान मुद्दे पर अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाने की अपील की। फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कोई और राष्ट्रपति वो करने को तैयार नहीं था जो मैंने किया। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपने 'बहुत अच्छे संबंधों' का जिक्र करते हुए कहा कि इजरायल को लेबनान के मामले में अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।

सीरिया बेहतर तरीके से संभाल लेगा

ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे तनाव को 'छोटा युद्ध' करार देते हुए कहा कि ईरान हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हिजबुल्लाह एक छोटा खतरा है जो बार-बार अपना सिर उठाता रहता है। उन्होंने बेरूत में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि अपार्टमेंट बिल्डिंगों को गिराने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां हिजबुल्लाह के सदस्य ही रहते हैं, क्योंकि आम नागरिक भी बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने इजरायल को सलाह दी थी कि हिजबुल्लाह की समस्या को सीरिया पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीरिया इसे बेहतर तरीके से संभाल लेगा।

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता

बता दें कि रविवार को अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए एक अहम समझौते पर सहमति जताई। इस समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत युद्धविराम 60 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम शांति समझौते पर बातचीत होगी।

नाकाबंदी हटाने का आदेश

ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्व ऊर्जा व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही दोबारा खुल जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने बार-बार मांग की है कि किसी भी युद्धविराम समझौते में लेबनान को शामिल किया जाए, जबकि इजरायल इस पर सहमत नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने की तैयारी में है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Donald Trump Israel iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।