ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में शामिल हर व्यक्ति को बनाएंगे निशाना, इजरायल की चेतावनी

Mar 08, 2026 05:17 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रिपोर्ट के मुताबिक, अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुमत से उत्तराधिकारी पर सहमति जताई है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण घोषणा में देरी है।

ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में शामिल हर व्यक्ति को बनाएंगे निशाना, इजरायल की चेतावनी

इजरायल ने ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने फारसी भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे अयातुल्लाह अली खामेनेई के किसी भी उत्तराधिकारी और उन्हें नियुक्त करने वाले हर व्यक्ति का पीछा करते रहेंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी, 'जो भी उत्तराधिकारी चयन बैठक में भाग लेने की मंशा रखते हैं, हम उन्हें निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे। यह एक चेतावनी है!' यह बयान हालिया अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद आया है, जिसमें खामेनेई सहित कई प्रमुख ईरानी हस्तियां मारी गईं। ईरान ने जवाबी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:UAE पर ईरान ने बरपाया कहर, दागीं 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 117 ड्रोन

अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुमत से उत्तराधिकारी पर सहमति जताई है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण घोषणा में देरी हो रही है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नेतृत्व पर कोई समस्या नहीं है और देश चल रहा है। उन्होंने खोमेनेई की मौत से तुलना करते हुए बताया कि तब युद्ध नहीं था, इसलिए तुरंत नियुक्ति संभव हुई, लेकिन अब स्थिति अलग है। कुछ रिपोर्टों में मोहम्मद खामेनेई के बेटे को संभावित उत्तराधिकारी बताया गया, लेकिन ईरान के मुंबई दूतावास ने ऐसी खबरों का खंडन किया है।

ये भी पढ़ें:फोटो-वीडियो शेयर…ईरान युद्ध के दौरान UAE में रहने वाले भारतीयों को चेतावनी

ईरानी नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति

यह चेतावनी इजरायल की ओर से ईरान के नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा लगती है। इजरायल ने पहले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की एक इमारत पर हमला किया था, जहां उत्तराधिकारी चयन की बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी कहा कि कोई भी नया नेता जो इजरायल को नष्ट करने की योजना जारी रखेगा, वह निश्चित रूप से हत्या का टारगेट बनेगा। IDF का यह बयान फारसी में पोस्ट किया गया ताकि ईरानी जनता और अधिकारी सीधे इसे समझ सकें। यह कदम ईरान में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:IRIS Dena से ईरानी नौसैनिक का पिता को आखिरी कॉल, कहा-US दे रहा डुबोने की चेतावनी

फिलहाल ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, जो तेहरान के इमाम खोमैनी प्रार्थना स्थल पर तीन दिनों तक चलेगी। ईरानी मीडिया ने कहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति जल्द होगी। इस बीच, इजरायल और अमेरिका के हमलों से क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इजरायल की यह धमकी ईरान के धार्मिक नेतृत्व को चुनौती दे रही है और संभावित उत्तराधिकारी को डराने का प्रयास है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध की स्थिति में ईरान की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईरान ने कहा कि वे मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
