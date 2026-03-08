ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में शामिल हर व्यक्ति को बनाएंगे निशाना, इजरायल की चेतावनी

रिपोर्ट के मुताबिक, अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुमत से उत्तराधिकारी पर सहमति जताई है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण घोषणा में देरी है।

इजरायल ने ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में शामिल हर व्यक्ति को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने फारसी भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे अयातुल्लाह अली खामेनेई के किसी भी उत्तराधिकारी और उन्हें नियुक्त करने वाले हर व्यक्ति का पीछा करते रहेंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी, 'जो भी उत्तराधिकारी चयन बैठक में भाग लेने की मंशा रखते हैं, हम उन्हें निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे। यह एक चेतावनी है!' यह बयान हालिया अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद आया है, जिसमें खामेनेई सहित कई प्रमुख ईरानी हस्तियां मारी गईं। ईरान ने जवाबी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुमत से उत्तराधिकारी पर सहमति जताई है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण घोषणा में देरी हो रही है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नेतृत्व पर कोई समस्या नहीं है और देश चल रहा है। उन्होंने खोमेनेई की मौत से तुलना करते हुए बताया कि तब युद्ध नहीं था, इसलिए तुरंत नियुक्ति संभव हुई, लेकिन अब स्थिति अलग है। कुछ रिपोर्टों में मोहम्मद खामेनेई के बेटे को संभावित उत्तराधिकारी बताया गया, लेकिन ईरान के मुंबई दूतावास ने ऐसी खबरों का खंडन किया है।

ईरानी नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति यह चेतावनी इजरायल की ओर से ईरान के नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा लगती है। इजरायल ने पहले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की एक इमारत पर हमला किया था, जहां उत्तराधिकारी चयन की बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी कहा कि कोई भी नया नेता जो इजरायल को नष्ट करने की योजना जारी रखेगा, वह निश्चित रूप से हत्या का टारगेट बनेगा। IDF का यह बयान फारसी में पोस्ट किया गया ताकि ईरानी जनता और अधिकारी सीधे इसे समझ सकें। यह कदम ईरान में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास माना जा रहा है।