धुएं का गुबार, इजरायली-US हमले में खामेनेई के कंपाउंड में दिखी तबाही; सामने आई पहली तस्वीर
इस सैटेलाइट फोटो में खामेनेई के सुरक्षित कंपाउंड को ताजा हमलों के बीच नुकसान होते हुए दिखाया गया है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पब्लिश और एयरबस द्वारा ली गई इस इमेज में तेहरान कंपाउंड के ऊपर धुएं का काला गुबार दिख रहा है।
Israel-US Attack Iran: इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत अन्य नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि, खामेनेई तेहरान में नहीं थे, जिसकी वजह से बच गए। इजरायली-अमेरिकी हमले में सबसे पहले तेहरान में स्थित खामेनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट की पहली तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि यह हमला कितना भीषण था। कंपाउंड में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे सकता है।
इस सैटेलाइट फोटो में खामेनेई के सुरक्षित कंपाउंड को ताजा हमलों के बीच नुकसान होते हुए दिखाया गया है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पब्लिश और एयरबस द्वारा ली गई इस इमेज में तेहरान कंपाउंड के ऊपर धुएं का काला गुबार दिख रहा है। इसमें कॉम्प्लेक्स में गिरी हुई इमारतें भी दिख रही हैं। कई मिलिट्री साइट्स, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास के इलाकों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में ईरान सुप्रीमो के कंपाउंड में तबाही दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अभी उनके ठिकाने का पता नहीं है।
एक इजरायली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी और इजराइल ने शनिवार को अली खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन पर हमला किया था, लेकिन हमलों के नतीजे साफ नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि अमेरिकी मिलिट्री कैंपेन बहुत बड़ा और जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कई अमेरिकियों की जान जा सकती है, और ईरानियों से अपनी सरकार पर कब्जा करने को कहा। ट्रंप ने आगे कहा, “इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों, आर्म्ड फोर्सेज और सभी पुलिसवालों से, मैं आज रात कहता हूं कि आपको अपने हथियार डाल देने चाहिए और पूरी इम्युनिटी लेनी चाहिए, नहीं तो, पक्की मौत का सामना करना पड़ेगा।”
इसके जवाब में, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी बेस पर हमलों की एक लहर शुरू कर दी। यूएई, बहरीन और कतर में धमाकों की खबर मिली। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ‘क्रिमिनल मिलिट्री हमले’ की निंदा की। ईरान के एक करीबी सोर्स ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई सीनियर कमांडर और पॉलिटिकल अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बिना देर किए गुस्से में जवाब दिया और अमेरिकी और इजरायली हमलों को क्रिमिनल मिलिट्री हमला बताया, जो तब किया गया जब शांति वार्ता अभी भी चल रही थी। मंत्रालय ने कहा, "ईरान के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और जायोनी शासन का नया मिलिट्री हमला तब किया जा रहा है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स एक डिप्लोमैटिक प्रोसेस के बीच में थे।" बयान में कहा गया, "अब ईरानी लोगों को गर्व है कि उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए सब कुछ किया। अब देश की रक्षा करने और दुश्मन के मिलिट्री हमले का सामना करने का समय है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।