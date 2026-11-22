बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की सत्ता की गेंद को अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने गादी आइजेनकोट को अपनी सत्ता में शामिल होने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही 10 शर्तें भी रख दी हैं। इसमें साफ किया गया है कि 7 अक्तूबर को हुए हमले की सरकारी जांच नहीं होगी।

7 OCT की जांच से नेतन्याहू को किस बात का डर? आइजेनकोट के सामने रखीं 10 शर्तें

इजरायल का राजनीतिक अखाड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति हार्जोग ने भले ही गादी आइजेनकोट को सत्ता की चाबी सौंप दी है। लेकिन इसके बाद भी नेतन्याहू और उनके साथियों ने सरकार बनाने की कोशिश जारी रखी है। नेतन्याहू ने शनिवार को एक बार फिर से गादी आइजेनकोट के सामने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि, एकता सरकार बनाने को लेकर नेतन्याहू ने इस बार साफ किया है कि सरकार में आने के बाद 7 अक्तूबर की जांच को लेकर कोई आधिकारिक समिति बनाने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही पिछले काफी दिनों से जिस रोटेशनल पीएम पद की बात चल रही थी। नेतन्याहू ने इन शर्तों में उस पर भी विराम लगा दिया है।

इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गादी आइजेनकोट की साथी पार्टी 'यिसराएल बेतेनु' की अरब पार्टियों से दूरी ने नेतन्याहू की उम्मीद को बढ़ा दिया है। इस बात के सामने आने के बाद, जो नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री पद को रोटेट करने पर मान गए थे। अब सत्ता में शामिल करवाने के लिए अपनी खुद की शर्तें लेकर आ गए हैं। इसमें ईरान युद्ध से लेकर, 7 अक्तूबर पर जांच न करवाने और पीएम पद के लिए केवल नेतन्याहू जैसी शर्तें शामिल हैं।

नेतन्याहू की गादी आइजेनकोट के सामने दस शर्तें- 1. नेतन्याहू ही रहेंगे चार साल तक प्रधानमंत्री

2. सरकार में सभी यहूदी पार्टियां शामिल होंगी। केवल अरब नेतृत्व वाली पार्टियां बाहर रहेगीं।

3. सभी सहयोगी पार्टियों को ईरान के खिलाफ नए हमलों को समर्थन देना होगा।

4. न्यायिक सुधार तब तक लागू नहीं होगा, जब तक आम सहमति नहीं बन जाती।

5. 7 अक्तूबर 2023 के हमले की जांच के लिए सरकारी आयोग नहीं बनेगा। उसकी जगह पर राजनीतिक जांच आयोग गठित किया जाएगा।

6. पिछली सरकार द्वारा पेश किया गया हारेडी समुदाय से जुड़ा एक विधेयक आगे बढ़ाया जाएगा। (सैन्य भर्ती से छूट देने वाला)

7. जेल में बंद हमास के लड़ाकों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

8. हमास के खात्मे तक गाजा में इजरायली सेना की मौजूदगी बरकरार रहेगी।

9. गठबंधन सहयोगियों को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध करने वाले बयान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

10. इजरायल को यहूदियों के राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले राज्य के रूप में मानने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।

नेतन्याहू की तरफ से जारी इन दस शर्तों को अगर माना जाए, तो गादी आइजेनकोट के हाथ से मौका तो जाएगा ही साथ ही आगे भी नेतन्याहू मजबूत बनकर उभर सकते हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस पर याशार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है।

नेतन्याहू को 7 अक्तूबर की जांच से क्या है डर? इजरायल में 7 अक्तूबर की घटना को सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सत्ता और सरकार में शामिल सभी लोगों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र में ढिलाई बरती, जिसकी वजह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। 7 अक्तूबर को हुए इस हमले का फायदा नेतन्याहू को हुआ। वह लगातार युद्ध में उलझे रहे, जिसकी वजह से चुनाव से भी बचे रहे। इसलिए विपक्षी दल इस पूरे मामले की जांच की मांग करते आ रहे हैं।

गादी आइजेनकोट ने तो यहां तक कहा है कि 7 अक्तूबर 2023 को जो भी लोग सत्ता में थे, उन्हें सरकार से दूर रहना चाहिए। इसके बाद इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

अब सवाल यहां यही है कि नेतन्याहू की 10 बड़ी शर्तों में इसका जिक्र क्यों आया है। लिकुड पार्टी से जब इसका जवाब पूछा गया, तो उन्होंने तीन शर्तों को थोड़ा बड़ा-चढ़ाकर पेश किया गया हुआ बताया। इनमें 7 अक्तूबर की जांच समिति, अनिवार्य सैन्य भर्ती, और न्यायिक सुधार वाली मांगें शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने बाकी मांगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी।

गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से किया इनकार गादी आइजेनकोट शुरुआत से ही नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने साफ किया है कि नेतन्याहू के साथ सत्ता में तभी जाया जा सकता है, जब वह उनका नेतृत्व स्वीकार करें। गादी आइजेनकोट भी अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के विरोधी रहे हैं। हालांकि, इजरायल की वर्तमान नेसेट के हालात ऐसे बन गए हैं कि अरब पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में आ गई हैं। अगर नेतन्याहू के साथ वाली कुछ पार्टियां टूटती नहीं है, तो आइजेनकोट को अरब पार्टियों के साथ जाना होगा। वह इस संभावना को स्वीकार भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां है कि उनके एक साथी यिसराएल बेतेनु अरब पार्टियों के साथ न जाने की कसम खा चुकी है।

गादी आइजेनकोट की अरब पार्टी वाली समस्या आइजेनकोट वर्तमान में ऊहापोह वाली स्थिति में हैं। शुरुआत में अरब पार्टियों के विरोधी आइजेनकोट ने हाल ही में इस संभावना को भी तलाशने पर जोर दिया था। हालांकि, उनके गठबंधन की कोर वाली यिसराएल बेतेनु ने साफ किया है कि वह अरब पार्टियों के साथ किए गए गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उनका कहना है कि अगर अरब पार्टियों के साथ कमजोर गठबंधन सरकार को बनाया गया, तो इसका फायदा नेतन्याहू को ही होगा।

यिसराएल बेतेनु के अध्यक्ष एविग्डोर लिबरमैन ने साफ किया है कि वह अरब पार्टियों के साथ गठबंधन वाली अल्पसंख्यक सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने बार-बार इन पार्टियों को आतंकवाद का समर्थक करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन पार्टियों के साथ गए, तो अगले चुनाव तक नेतन्याहू 70 सीटें हासिल करने की क्षमता में आ जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि नेतन्याहू और उनके समर्थक पार्टियों के दक्षिणपंथी राष्ट्रवावादी विचारधारा की ताकत से ही हराया जा सकता है। अगर अरब पार्टियों के साथ गए, तो नेतन्याहू को फायदा होगा। इतना ही नहीं उन्होंने गादी आइजेनकोट को भी चेताते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि केवल यिसराएल बेतेनु ऐसा सोचता है, तो मैं आपको अन्य पार्टियों के 10 और सांसदों के नाम गिना सकता हूँ।" बता दें, आइजेनकोट के गठबंधन की कोर पार्टी बेनेतु के पास 7 सीटें हैं, जो कि इस अहम बनाती है। इसका अरब पार्टियों के विरोध में जाना आइजेनकोट के लिए दोनों दरवाजे बंद करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसमें न तो वह नेतन्याहू के सहयोगियों को तोड़ पा रहे हैं और न ही अरब पार्टियों के पास जा पा रहे हैं।