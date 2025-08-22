Israel to conquer entire Gaza strip even if Hamas agrees to hostage and Ceasefire deal, says Netanyahu भले बंधक समझौते पर राजी हो हमास, छोड़ेंगे तो नहीं; नेतन्याहू की दो टूक- हर हाल में करेंगे गाजा पर कब्जा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel to conquer entire Gaza strip even if Hamas agrees to hostage and Ceasefire deal, says Netanyahu

भले बंधक समझौते पर राजी हो हमास, छोड़ेंगे तो नहीं; नेतन्याहू की दो टूक- हर हाल में करेंगे गाजा पर कब्जा

IDF ने उत्तरी गाजा पट्टी में चिकित्सा अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विस्तारित अभियान से पहले दक्षिण की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। उसकी योजना 60000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20000  सैनिकों की सेवा बढ़ाने की है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, येरुशेलमFri, 22 Aug 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
भले बंधक समझौते पर राजी हो हमास, छोड़ेंगे तो नहीं; नेतन्याहू की दो टूक- हर हाल में करेंगे गाजा पर कब्जा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि अगर हमास बंधकों को रिहा करने वाली शर्तों के साथ युद्धविराम समझौते पर सहमत हो जाता है, तब भी उनकी सेना पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करेगी। नेतन्याहू की यह टिप्पणी तब आई है, जब गाजा पर कब्जा करने के लिए इजरायली सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं और उनके इस कदम की अंतरराष्ट्रीय जगत में भारी आलोचना हो रही है।

गुरुवार को स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए, नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि हमास को खदेड़ने का उनका लक्ष्य अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा, "हम ऐसा वैसे भी करेंगे। ऐसा कभी नहीं था कि हम हमास को वहाँ छोड़ देंगे।" नेतन्याहू ने कहा कि हम हर हाल में गाजा पर भी कब्जा करेंगे।

ट्रंप के बयान का भी किया जिक्र

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस समर्थन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि हमास गाजा में नहीं रह सकता है। नेतन्याहू ने कहा, “मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे सही कहा है, उनका कहना है कि हमास को गाजा से जाना ही होगा। यह SS (शुट्ज़स्टाफ़ेल) को जर्मनी में ही छोड़ देने जैसा है। आप जानते हैं, जर्मनी के ज़्यादातर हिस्से को तो SS से मुक्त करा लिया गया था लेकिन बर्लिन को एसएस और नाज़ी कोर के साथ छोड़ दिया गया था।”

ये भी पढ़ें:ट्रंप ले रहे जंगें रुकवाने का क्रेडिट, इधर इजरायल ने गाजा में बढ़ाए 60000 सैनिक

आलोचनाओं को कहा- यहूदी-विरोधी सुनामी

बता दें कि 1925 में हिटलर ने शुट्ज़स्टाफ़ेल की स्थापना की थी, जिसे एसएस के नाम से भी जाना जाता है। एसएस को शुरू में हिटलर के निजी अंगरक्षकों के रूप में बनाया गया था, बाद में इसने बड़ा रूप ले लिया था और नाजियों पर कब्जा कर लिया था। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि अगर हमास शेष बंधकों को रिहा करने, निरस्त्रीकरण करने और "गाज़ा का विसैन्यीकरण" करने पर सहमत हो जाए, तो युद्ध आज ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आलोचना को यहूदी-विरोधी सुनामी कहकर खारिज कर दिया।

ये भी पढ़ें:अमेरिका ने अब इंटरनेशनल कोर्ट से भी ठानी, 4 जजों पर ही लगा दिया बैन

UN महासचिव बोले तुरंत हो युद्धविराम

बता दें कि इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने घनी आबादी वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित गाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने की अपनी अहम रणनीति के तहत बुधवार को युद्ध का अगला चरण शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने इसे हमास का गढ़ बतलाया है। इसके साथ ही इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी में अंदर घुस गए। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नेतन्याहू से तुरंत अपने सैनिकों को गाजा से बुलाने और युद्धविराम का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि IDF के आक्रमण से गाजा पट्टी में भूख से तड़प रहे लोगों का बड़े पैमाने पर विनाश हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में फ़िलिस्तीनियों की आधिकारिक मौत के आंकड़े इस सप्ताह बढ़कर 62,000 को पार कर गए हैं।

Israel Benjamin Netanyahu Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।