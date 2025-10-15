बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा देंगे; इजरायल की खुली धमकी

संक्षेप: इजरायली मंत्री ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अब बहुत हो गई बेइज्जती। सैकड़ों ट्रकों के लिए गेट खोलने के कुछ ही पलों बाद, हमास जल्दी से अपने जाने-पहचाने तरीकों पर लौट आया- झूठ बोलना, धोखा देना, और परिवारों और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना।

Israel Hamas War: इजरायल ने उम्मीद जताई है कि हमास बाकी बंधकों को भी उसे लौटा देगा। अमेरिका की मध्यस्थता वाली योजना के तहत, हमास ने सोमवार को सभी 20 जिंदा बंधकों को इजरायल को सौंप दिया, लेकिन अब तक 28 मृत बंधकों में से सिर्फ सात को ही लौटाया है। इसमें से एक का शव बंधक से मैच नहीं कर रहा है, जिसके बाद इजरायल और हमास के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर ने हमास को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमास को धरती से मिटा देंगे।

उन्होंने कहा कि बहुत हो गई बेइज्जती। सैकड़ों ट्रकों के लिए गेट खोलने के कुछ ही पलों बाद, हमास जल्दी से अपने जाने-पहचाने तरीकों पर लौट आया- झूठ बोलना, धोखा देना, और परिवारों और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना। नाजी आतंकवाद सिर्फ ताकत समझता है, और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका है इसे धरती से मिटा देना।

इजरायली प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमास ... को मध्यस्थों के प्रति अपने वादे निभाने और इस समझौते को लागू करने के हिस्से के तौर पर हमारे सभी बंधकों को लौटाने की जरूरत है।" इससे पहले इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि सीजफायर डील के तहत पिछले दिन हमास ने जो लाशें सौंपी थीं, उनमें से एक गाजा में बंधक बनाए गए किसी बंधक की नहीं है। हमास ने सीजफायर पर दबाव कम करने के लिए मंगलवार को चार लाशें सौंपीं, इससे पहले सोमवार को चार लाशें सौंपी गई थीं। वहीं 20 जिंदा बंधकों को रिहा भी किया गया है। कुल मिलाकर, इजरायल 28 मरे हुए बंधकों की लाशों के लौटने का इंतजार कर रहा है।