Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel Threat to Hamas Enough of Humiliation We will Wipe Off them from Earth

बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा देंगे; इजरायल की खुली धमकी

संक्षेप: इजरायली मंत्री ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अब बहुत हो गई बेइज्जती। सैकड़ों ट्रकों के लिए गेट खोलने के कुछ ही पलों बाद, हमास जल्दी से अपने जाने-पहचाने तरीकों पर लौट आया- झूठ बोलना, धोखा देना, और परिवारों और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना।

Wed, 15 Oct 2025 06:56 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीव
share Share
Follow Us on
बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा देंगे; इजरायल की खुली धमकी

Israel Hamas War: इजरायल ने उम्मीद जताई है कि हमास बाकी बंधकों को भी उसे लौटा देगा। अमेरिका की मध्यस्थता वाली योजना के तहत, हमास ने सोमवार को सभी 20 जिंदा बंधकों को इजरायल को सौंप दिया, लेकिन अब तक 28 मृत बंधकों में से सिर्फ सात को ही लौटाया है। इसमें से एक का शव बंधक से मैच नहीं कर रहा है, जिसके बाद इजरायल और हमास के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर ने हमास को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमास को धरती से मिटा देंगे।

उन्होंने कहा कि बहुत हो गई बेइज्जती। सैकड़ों ट्रकों के लिए गेट खोलने के कुछ ही पलों बाद, हमास जल्दी से अपने जाने-पहचाने तरीकों पर लौट आया- झूठ बोलना, धोखा देना, और परिवारों और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना। नाजी आतंकवाद सिर्फ ताकत समझता है, और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका है इसे धरती से मिटा देना।

इजरायली प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमास ... को मध्यस्थों के प्रति अपने वादे निभाने और इस समझौते को लागू करने के हिस्से के तौर पर हमारे सभी बंधकों को लौटाने की जरूरत है।" इससे पहले इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि सीजफायर डील के तहत पिछले दिन हमास ने जो लाशें सौंपी थीं, उनमें से एक गाजा में बंधक बनाए गए किसी बंधक की नहीं है। हमास ने सीजफायर पर दबाव कम करने के लिए मंगलवार को चार लाशें सौंपीं, इससे पहले सोमवार को चार लाशें सौंपी गई थीं। वहीं 20 जिंदा बंधकों को रिहा भी किया गया है। कुल मिलाकर, इजरायल 28 मरे हुए बंधकों की लाशों के लौटने का इंतजार कर रहा है।

इजरायल ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया था, इस डील के तहत फिलिस्तीनियों की लाशें भी सौंप रहा है, इस कदम का इंतजार गाजा में कई परिवार कर रहे थे जिनके रिश्तेदार युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। सेना ने कहा कि "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में जांच के बाद, हमास द्वारा इजरायल को सौंपी गई चौथी लाश किसी भी बंधक से मेल नहीं खाती।" यह किसकी लाश थी, इस बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को पहले मांग की थी कि हमास, बंधकों की लाशें लौटाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए सीजफायर डील में बताई गई शर्तों को पूरा करे।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Israel hamas Benjamin Netanyahu अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।