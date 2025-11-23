Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel targets Hezbollah chief in first attack on Beirut in recent days
लेबनान हमले में इजरायल को बड़ी सफलता, हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया

लेबनान हमले में इजरायल को बड़ी सफलता, हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया

संक्षेप:

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा कि हम उत्तरी इजरायल के निवासियों और इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।

Sun, 23 Nov 2025 11:07 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
लेबनान की राजधानी बेरूत पर महीनों बाद किए गए हमले में इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेथम तब्ताबाई को मार गिराया है। जून के बाद पहली बार बेरूत पर किया गया हमला था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, "बेरूत के इलाके में हमला किया और चरमपंथी हैथम अली तबातबाई- हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को खत्म कर दिया।" लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम पांच लोग मारे गए और 28 और घायल हो गए।

इजरायल ने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिज्बुल्लाह को फिर से हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण न करने की चेतावनी दी। यह हमला, इजरायल-हिजबुल्ला युद्ध के समाप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद किया गया है जिससे व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। इजरायल ने यह कार्रवाई कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप लियो 14वें के लेबनान दौरे से कुछ दिन पहले की है।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम उत्तरी इजरायल के निवासियों और इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।’’ सरकारी प्रवक्ता शोश बेडरोसियन ने यह नहीं बताया कि क्या इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था या नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि इजरायल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है।

बता दें कि साल 2016 में, अमेरिका ने तब्तबाई को आतंकवादी घोषित किया था और उसे एक मिलिट्री लीडर बताया जिसने सीरिया और यमन में हिज्बुल्लाह की स्पेशल फोर्स को लीड किया था, और उसके बारे में जानकारी देने के लिए $5 मिलियन तक का ऑफर किया था। तब्तबाई इब्राहिम अकील का वारिस था, जो सितंबर 2024 में इजरायली हमलों में मारा गया था।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने एक बयान में हमले की निंदा की और इजरायल पर युद्धविराम समझौते को लागू करने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ‘‘लेबनान और उसके लोगों पर हमलों को रोकने के लिए ताकत और गंभीरता के साथ हस्तक्षेप करने’’ का आह्वान किया। व्यस्त हरेत हरेक इलाके में रविवार को हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

Israel

