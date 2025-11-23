लेबनान हमले में इजरायल को बड़ी सफलता, हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया

संक्षेप: इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा कि हम उत्तरी इजरायल के निवासियों और इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।

लेबनान की राजधानी बेरूत पर महीनों बाद किए गए हमले में इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेथम तब्ताबाई को मार गिराया है। जून के बाद पहली बार बेरूत पर किया गया हमला था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, "बेरूत के इलाके में हमला किया और चरमपंथी हैथम अली तबातबाई- हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को खत्म कर दिया।" लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम पांच लोग मारे गए और 28 और घायल हो गए।

इजरायल ने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिज्बुल्लाह को फिर से हथियार न जुटाने और पुनर्निर्माण न करने की चेतावनी दी। यह हमला, इजरायल-हिजबुल्ला युद्ध के समाप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद किया गया है जिससे व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। इजरायल ने यह कार्रवाई कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप लियो 14वें के लेबनान दौरे से कुछ दिन पहले की है।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा, ‘‘हम उत्तरी इजरायल के निवासियों और इजरायल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे।’’ सरकारी प्रवक्ता शोश बेडरोसियन ने यह नहीं बताया कि क्या इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था या नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि इजरायल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है।

बता दें कि साल 2016 में, अमेरिका ने तब्तबाई को आतंकवादी घोषित किया था और उसे एक मिलिट्री लीडर बताया जिसने सीरिया और यमन में हिज्बुल्लाह की स्पेशल फोर्स को लीड किया था, और उसके बारे में जानकारी देने के लिए $5 मिलियन तक का ऑफर किया था। तब्तबाई इब्राहिम अकील का वारिस था, जो सितंबर 2024 में इजरायली हमलों में मारा गया था।