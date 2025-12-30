Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़israel somaliland decision makes fear in world muslim countries
इजरायल के एक फैसले से मच गया UNSC में हल्ला, अफ्रीका तक मुसलमान देशों में एक डर

इजरायल के एक फैसले से मच गया UNSC में हल्ला, अफ्रीका तक मुसलमान देशों में एक डर

संक्षेप:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कई देशों ने सवाल उठाया है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इजरायल के इस फैसले के पीछे खतरनाक इरादे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल चाहता है कि पहले सोमालीलैंड को मुल्क की मान्यता दी जाए। फिर गाजा से फिलिस्तीन के लोगों को वहां बसा दिया जाए।

Dec 30, 2025 04:04 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इजरायल ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लेते हुए सोमालिया के एक स्वायत्त हिस्से सोमालीलैंड को एक अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। इसे लेकर बवाल मच गया है। इजरायल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने सोमालीलैंड को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कई देशों ने सवाल उठाया है। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इजरायल के इस फैसले के पीछे खतरनाक इरादे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल चाहता है कि पहले सोमालीलैंड को एक अलग मुल्क की मान्यता दी जाए और फिर गाजा से फिलिस्तीन के लोगों को हटाकर वहां बसा दिया जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस तरह गाजा पर कब्जा जमाया जा सके। मुस्लिम देशों ने कहा कि इजरायल का यह फैसला सीधे तौर पर गाजा को लेकर एक प्लान का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में सोमालिया के राजदूत अबू बकर दाहिर उस्मान ने कहा कि इजरायल का यह फैसला गलत है और सीधे तौर पर उकसाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने एक संप्रभु देश के हिस्से को अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दी है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूरे अफ्रीका में ही अशांति पैदा हो सकती है। इसके अलावा लाल सागर के आसपास का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होगा।

उस्मान ने कहा कि सोमालिया इस फैसले को इजरायल की ओर से गाजा को लेकर प्लान के तौर पर देखता है। ऐसा संभव है कि इजरायल की ओर से गाजा के लोगों को यहीं बसाने की कोशिश हो। उन्होंने कहा कि कहीं तो इजरायल की आक्रामकता का अंत होना चाहिए। 22 मुसलमान देशों के संगठन अरब लीग की ओर से बोलते हुए उनके राजदूत मागेद अब्देलफतेह अब्देल अजीज ने कहा कि ऐसी स्थिति खतरनाक होगी। ऐसा भी संभव है कि इजरायल की ओर से सोमाली के बंदरगाहों का गलत इस्तेमाल किया जाए और वहां वह अपने सैन्य ठिकाने बना ले।

इसके अलावा चीन ने भी मुस्लिम देशों का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र में उसके दूत सुन लेइ ने कहा कि हम सोमालिया को विभाजित करने के किसी भी फैसला का विरोध करते हैं। किसी भी देश को सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए किसी और मुल्क में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उसकी संप्रभुता को भी चुनौती नहीं देनी चाहिए। वहीं साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा ही पक्ष रखा है। इस देश ने कहा कि हम सोमालिया की संप्रभुता के पक्ष में हैं और किसी तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
International News International News In Hindi Israel अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।