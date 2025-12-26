ये यहूदियों का अधिकार… हमें ना सिखाए विदेशी सरकारें, किस बात पर भड़क गया इजरायल?

संक्षेप: इजरायल के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान सहित अन्य देशों द्वारा जारी बयान की कड़ी निंदा की है। इजरायल ने इन देशों पर देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप भी लगाया।

इजरायल ने गुरुवार को पश्चिमी देशों पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। 14 देशों की एक संयुक्त अपील का कड़ा विरोध करते हुए इजरायल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विदेशी सरकारें इजरायल को हिदायतें नहीं दे सकतीं। दरअसल यह मामला हाल ही में इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक में नई बस्तियों को बसाने की मंजूरी देने के फैसले से जुड़ा है। पश्चिमी देशों ने इजरायल से इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी। हालांकि इजरायल ने इसे यहूदियों का हक बताया है।

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान सहित 14 देशों द्वारा जारी बयान को खारिज कर करते हुए कहा कि यहूदियों के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सार ने कहा, “इजरायल जुडिया और सामरिया में बस्तियों पर कैबिनेट के फैसले के संबंध में विदेशी देशों द्वारा जारी बयान को दृढ़ता से खारिज करता है। विदेशी सरकारें इजरायल की भूमि में रहने के यहूदियों के अधिकार को सीमित नहीं कर सकतीं।”

सार ने आगे कहा कि फैसले को पलटने की अपील और ऐसी कोई भी अपील नैतिक रूप से गलत और यहूदियों के खिलाफ भेदभाव है।" बताया कि इजरायली कैबिनेट ने जुडिया और सामरिया में 11 नई बस्तियों की स्थापना को मंजूरी दी थी। अब 8 अन्य बस्तियों को औपचारिक रूप से मान्यता देने की योजना बनाई गई है और तह फैसला इजरायल की सुरक्षा के लिए लिया गया है।