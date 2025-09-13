'यह फैक्ट नहीं बदल सकते कि लादेन आपके यहां मारा गया', इजरायल ने पाकिस्तान को यूएन में लताड़ा

इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनन ने कहा, 'जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया तो कोई ये सवाल नहीं उठा कि आतंकवादी को विदेशी जमीन पर क्यों निशाना बनाया गया? सवाल ये था कि आतंकी को पनाह क्यों दी गई?'

इजरायल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने कहा, 'वो (पाकिस्तान) इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को उसकी जमीन पर पनाह दी गई थी और वहीं उसका खात्मा हुआ।' उन्होंने यह बात पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद की तरफ इशारा करते हुए कही। डैनन ने कहा, 'जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया तो कोई ये सवाल नहीं उठा कि आतंकवादी को विदेशी जमीन पर क्यों निशाना बनाया गया? सवाल ये था कि आतंकी को पनाह क्यों दी गई?' उन्होंने कहा कि आज वही सवाल पूछा जाना चाहिए। बिन लादेन के लिए कोई छूट नहीं थी और हमास के लिए भी कोई छूट नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षा परिषद की बैठक में ये तीखी बहस हुई, जिसमें कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले को लेकर चर्चा हो रही थी। पाकिस्तानी राजदूत अहमद ने इजरायल की कार्रवाई को गैरकानूनी और बिना उकसावे की आक्रामकता बताया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने वाला कदम कहा। उन्होंने इजरायल पर गाजा में क्रूर सैन्य कार्रवाइयों करने का आरोप लगाया। सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में बार-बार सीमा पार हमलों के जरिए अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। यह बैठक 9/11 के आतंकी हमलों की 24वीं बरसी पर हुई, जिनके पीछे बिन लादेन का हाथ था।