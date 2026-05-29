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दुनिया इजरायल के खिलाफ, लेकिन भारत में है क्रेजी लव... गदगद हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वेस्ट बैंक
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ मजबूत होते रिश्तों की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा समर्थन उन्हें भारत से मिल रहा है। नेतन्याहू ने भारतीयों के बीच इजरायल के प्रति प्रेम को 'क्रेजी लव' बताया।

दुनिया इजरायल के खिलाफ, लेकिन भारत में है क्रेजी लव... गदगद हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के बीच लगातार मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में उन्हें भारत से सबसे ज्यादा और अटूट समर्थन मिल रहा है। गुरुवार को वेस्ट बैंक में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए नेतन्याहू ने इजरायल की वैश्विक रणनीति में भारत की खास जगह का जिक्र किया और भारतीयों के बीच इजरायल के प्रति प्रेम को 'अटूट' बताया।

'दुनिया से अलग, भारत में हमारे लिए क्रेजी लव'

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल को दुनिया के कई हिस्सों में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं यह साफ तौर पर कहूंगा कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हमें अवैध ठहराने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन भारत में नहीं। भारत में इजरायल के लिए जबरदस्त प्यार है, सच में एकदम 'क्रेजी लव'। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी अन्य जगह की तुलना में भारत में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं।"

नई ऊंचाइयों पर भारत-इजरायल के संबंध

नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के आपसी रिश्ते लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। नेतन्याहू की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरवरी में हुए इजरायल दौरे के कुछ महीनों बाद आई है। यरुशलम में हुई उस अहम बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी' के स्तर तक बढ़ाने का ऐलान किया था।

भारत और इजरायल ने रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थकेयर में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी इजरायल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 'गाजा शांति योजना' का समर्थन किया था और पश्चिम एशिया के इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने पर खास जोर दिया था।

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2017 का ऐतिहासिक दौरा बना था 'टर्निंग पॉइंट'

पीएम मोदी और नेतन्याहू की आपसी केमिस्ट्री को भारत और इजरायल के बीच (1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से) अब तक की सबसे मजबूत राजनीतिक साझेदारी माना जाता है।

साल 2017 में पीएम मोदी का पहला इजरायल दौरा दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' साबित हुआ था। वे इजरायल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरे ने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि नई दिल्ली पुरानी हिचकिचाहट को छोड़कर इजरायल के साथ खुलकर आगे बढ़ने को तैयार है।

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आज भारत, एशिया में इजरायल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। रक्षा और तकनीक के अलावा दोनों देश 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) और 'I2U2' जैसे बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भी रणनीतिक रूप से साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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