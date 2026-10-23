नेतन्याहू के काफिले पर हमला, भीड़ के अंदर से फेंकी कांच की बोतल; किस बात से भड़के हैं लोग?
बेंजामिन नेतन्याहू जन्मदिन का जश्न मनाने जा रहे थे तभी उनके काफिले पर हमला हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी तुरंत उस शख्स के पीछे भागते नजर आ रहे हैं।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले पर हमला हुआ है। यह हमला तब हुआ जब वे अपने 77वें जन्मदिन का जश्न मनाने जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना गुरुवार रात यरुशलम में हुई। यहां महाने येहुदा नाम के बाजार के पास नेतन्याहू के काफिले पर किसी ने जांच की बोतल फेंक दी। हमलवार ने भीड़ के अंदर से यह हमला किया। इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि घटना में नेतन्याहू और उनका परिवार बाल-बाल बच गए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बावजूद नेतन्याहू का काफिला रुका नहीं और आगे बढ़ गया। वहीं सड़क पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घेराबंदी तोड़कर बोतल फेंकने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भले ही नेतन्याहू का परिवार इस घटना में सुरक्षित बच गया हो, लेकिन यह सवाल उठ रहे हैं कि लोग नेतान्याहू पर इतना क्यों भड़के हुए हैं?
कैसे हुआ हमला?
द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के काफिले को बिना किसी रुकावट के गुजरने के लिए यरुशलम में लाइट रेल सर्विस को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इसके बाद हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक सड़क किनारे उनके काफिले के स्वागत में खड़े थे। इसी दौरान भीड़ के बीच से किसी ने पीएम के काफिले को निशाना बनाते हुए कांच की बोतल फेंक दी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर ने अचानक नेतन्याहू की तरफ बोतल फेंकने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ महाने येहुदा पहुंचे। यहां लिकुड पार्टी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया और जन्मदिन की शुरुभामनाएं दीं।
तेल अवीव में नेतन्याहू का भारी विरोध
यरुशलम की इस घटना से ठीक पहले नेतन्याहू को तेल अवीव के हा-तिकवा बाजार में लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भरे बाजार में एक व्यक्ति नेतन्याहू के सामने चिल्लाकर पूछता दिखा, “आपने हमास को लाखों डॉलर क्यों भेजे?" जब इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, तब नेतन्याहू के समर्थकों ने उसका फोन छीन लिया और उसे धक्का देकर बाहर कर दिया।
बंधकों के परिजनों पर हमला
दरअसल इजरायल में हमास द्वारा कब्जे में लिए गए बंधकों के परिजन नेतन्याहू से खफा है। आरोप है कि हमास के कब्जे में मारे गए बंधक गाय इलूज के पिता मिशेल इलूज और बंधक रहीं मतन जंगौकर की मां ऐनाव जंगौकर भी नेतन्याहू का विरोध जताने पहुंचे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि लिकुड समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, उन पर थूका और सब्जियां फेंकी।
एक बंधन की मां ऐनाव जंगौकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम नेतन्याहू को सच बताने आए थे कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। 7 अक्टूबर को सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता, खासकर प्रधानमंत्री। लेकिन समर्थकों ने हमें गद्दार और देश का दुश्मन कहा और पुलिस ने हमें ही वहां से हटा दिया।" वहीं अपने बेटे को खो चुके एक शख्स ने आने वाले चुनावों में नेतन्याहू को वोट न देने की भी अपील की है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें