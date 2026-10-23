नेतन्याहू के काफिले पर हमला, भीड़ के अंदर से फेंकी कांच की बोतल; किस बात से भड़के हैं लोग?

बेंजामिन नेतन्याहू जन्मदिन का जश्न मनाने जा रहे थे तभी उनके काफिले पर हमला हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी तुरंत उस शख्स के पीछे भागते नजर आ रहे हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के काफिले पर हमला हुआ है। यह हमला तब हुआ जब वे अपने 77वें जन्मदिन का जश्न मनाने जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना गुरुवार रात यरुशलम में हुई। यहां महाने येहुदा नाम के बाजार के पास नेतन्याहू के काफिले पर किसी ने जांच की बोतल फेंक दी। हमलवार ने भीड़ के अंदर से यह हमला किया। इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि घटना में नेतन्याहू और उनका परिवार बाल-बाल बच गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बावजूद नेतन्याहू का काफिला रुका नहीं और आगे बढ़ गया। वहीं सड़क पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घेराबंदी तोड़कर बोतल फेंकने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भले ही नेतन्याहू का परिवार इस घटना में सुरक्षित बच गया हो, लेकिन यह सवाल उठ रहे हैं कि लोग नेतान्याहू पर इतना क्यों भड़के हुए हैं?

कैसे हुआ हमला? द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के काफिले को बिना किसी रुकावट के गुजरने के लिए यरुशलम में लाइट रेल सर्विस को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। इसके बाद हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक सड़क किनारे उनके काफिले के स्वागत में खड़े थे। इसी दौरान भीड़ के बीच से किसी ने पीएम के काफिले को निशाना बनाते हुए कांच की बोतल फेंक दी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर ने अचानक नेतन्याहू की तरफ बोतल फेंकने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ महाने येहुदा पहुंचे। यहां लिकुड पार्टी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया और जन्मदिन की शुरुभामनाएं दीं।

तेल अवीव में नेतन्याहू का भारी विरोध यरुशलम की इस घटना से ठीक पहले नेतन्याहू को तेल अवीव के हा-तिकवा बाजार में लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भरे बाजार में एक व्यक्ति नेतन्याहू के सामने चिल्लाकर पूछता दिखा, “आपने हमास को लाखों डॉलर क्यों भेजे?" जब इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, तब नेतन्याहू के समर्थकों ने उसका फोन छीन लिया और उसे धक्का देकर बाहर कर दिया।

बंधकों के परिजनों पर हमला दरअसल इजरायल में हमास द्वारा कब्जे में लिए गए बंधकों के परिजन नेतन्याहू से खफा है। आरोप है कि हमास के कब्जे में मारे गए बंधक गाय इलूज के पिता मिशेल इलूज और बंधक रहीं मतन जंगौकर की मां ऐनाव जंगौकर भी नेतन्याहू का विरोध जताने पहुंचे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि लिकुड समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, उन पर थूका और सब्जियां फेंकी।