इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के बीच नेशनल यूनिटी सरकार बनाने की कोशिश नाकाम रही। रविवार को दोनों की करीब दो घंटे की मीटिंग बिना किसी समझौते के खत्म हो गई।

इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के बीच नेशनल यूनिटी सरकार बनाने की कोशिश रविवार को हुई मीटिंग में फेल हो गई। दोनों नेता करीब दो घंटे तक मिले, लेकिन अपने मतभेद दूर नहीं कर सके और बिना किसी समझौते के बातचीत खत्म हो गई। नेतन्याहू ने आइजेनकोट को रोटेशन के तहत प्रधानमंत्री पद देने का ऑफर दिया था। इसमें आइजेनकोट पहले प्रधानमंत्री बनते और बाद में नेतन्याहू की बारी आती। इसके बावजूद दोनों पक्ष कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। लिकुड और याशर पार्टी की तरफ से जारी जॉइंट बयान में मीटिंग को 'बिजनेस जैसा' बताया गया और कहा गया कि दोनों पक्ष अपने बीच की बड़ी दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे थे।

आइजेनकोट ने अपने साथियों को छोड़ने से किया इनकार मीटिंग में सबसे बड़ी रुकावट यह रही कि आइजेनकोट अपने मौजूदा राजनीतिक साथियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने नेतन्याहू से साफ कहा कि वह उन पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 27 अक्टूबर के चुनाव के बाद उन्हें संसदीय बहुमत दिलाने में मदद की थी। आइजेनकोट ने यह भी इशारा किया कि लिकुड और उसके साथी बाद में सरकार में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे उनके सिद्धांतों से सहमत हों। जब याशर पार्टी से पूछा गया कि वे अगली सरकार किस दिशा में बनाना चाहते हैं, तो आइजेनकोट के कार्यालय ने जवाब दिया कि हम यहूदी बहुमत के साथ रहेंगे।

लिकुड ने लगाया गंभीर आरोप नेतन्याहू के कैंप का रुख मीटिंग के बाद ज्यादा सख्त रहा। लिकुड के सूत्रों ने आइजेनकोट पर आरोप लगाया कि उन्हें नेशनल यूनिटी सरकार में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के रोटेशन ऑफर को मानने से इनकार करने से आइजेनकोट की असली राजनीतिक प्राथमिकताएं सामने आ गईं। सूत्रों ने चैनल 12 न्यूज को बताया कि यह साफ हो गया है कि आइजेनकोट को नेशनल यूनिटी सरकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने आइजेनकोट पर 'आतंकवाद के समर्थकों के नियंत्रण वाली सरकार' बनाने पर ध्यान देने का आरोप भी लगाया। इसके बावजूद लिकुड ने एकता सरकार बनाने का अपना समर्थन दोहराया और आइजेनकोट से अपनी बात पर दोबारा सोचने और समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।

रोटेशन ऑफर भी गतिरोध नहीं तोड़ पाया दरअसल, रविवार की मीटिंग से एक दिन पहले, शनिवार को नेतन्याहू ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे रोटेशन व्यवस्था में दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम करने को तैयार हैं। इसमें आइजेनकोट शुरू में प्रधानमंत्री बनते। यह ऑफर आइजेनकोट को लिकुड के बिना सरकार बनाने से रोकने की कोशिश था। आइजेनकोट ने नेतन्याहू को 24 घंटे का समय दिया था ताकि वे अपने प्रस्ताव की गंभीरता साबित करें। उन्होंने कहा था कि अगर लिकुड सच में एकता के लिए तैयार है, तो मैं अगले 24 घंटों में इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए तैयार हूं।

बता दें कि मीटिंग पहले हर्जलिया में होनी थी, लेकिन बाद में इसे तेल अवीव के किर्या मिलिट्री हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया। मीटिंग की शुरुआत एक सुरक्षा ब्रीफिंग से हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एकता सरकार पर चर्चा की। नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी शुरू में मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद चले गए। पूर्व मंत्री रॉन डर्मर भी बाद में चर्चा में शामिल हुए। हाई-लेवल दखल और नेतन्याहू के ऑफर के बावजूद मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला।

जब नेतन्याहू और आइजेनकोट की मीटिंग चल रही थी, उसी समय याशर पार्टी और नफ्ताली बेनेट की बी'याचद पार्टी ( (B'Yachad) के बीच अलग से बातचीत हो रही थी। यह बातचीत तीन घंटे से ज्यादा चली। बताया जा रहा है कि दोनों के सकारात्मक बातचीत हुई। हालांकि, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को सेना में भर्ती करने का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। यहां आपको बता दें कि बेनेट, आइजेनकोट के समूह में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुले तौर पर नेतन्याहू और लिकुड को एकता सरकार में शामिल करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को रोटेशन व्यवस्था में दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम करना चाहिए और आइजेनकोट को पहले सरकार चलानी चाहिए।

लेकिन उनकी यह स्थिति आइजेनकोट के अन्य सहयोगियों से अलग है। यिसराइल बेयतेनु के एविगडोर लिबरमैन और डेमोक्रेट्स के याइर गोलान पहले ही याशर के साथ गठबंधन समझौते पर साइन कर चुके हैं। दोनों ने नेतन्याहू के साथ एकता सरकार बनाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। लिबरमैन ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि नेतन्याहू दूसरी सरकार बनने से रोकने के लिए रोटेशन का ऑफर दे सकते हैं।