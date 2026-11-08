19 साल बाद बदलेगी इजरायल की नेतन्याहू सरकार, गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता
इजरायल में 19 साल बाद नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।राष्ट्रपति ने ‘याशर’ पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। 19 साल से इजरायल में लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार थी।
इजरायल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग ने शनिवार को बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी औ मध्यम मार्गी गठबंधन के नेता गादी आइसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि गादी सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 19 साल से इजरायल के प्रधानमंत्री थे।
क्या है सरकार बनाने का समीकरण
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 120 सदस्यों वाली सीनेट में आइसेनकोट के गठबंधन को भी 48 ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत थी। बाद में अरब पार्टियों ने आइसेनकोट को समर्थन दे दिया और उनको मिलाकर संखअया 67 हो गई।
एक दिन पहले राष्ट्रपति हरजोग ने कहा था, "मैं नेसेट के लिए चुने गए दलों के साथ सलाह करने के बाद जनता को जानकारी देना चाहता हूं। मैंने सभी गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। चर्चाएं खुली, स्पष्ट और व्यावहारिक थीं। मैंने पार्टियों और जनता को सोच के तय तौर-तरीकों से मुक्त होने और अन्य रास्तों के लिए अपने दिमाग खोलने में मदद करने के प्रयास में कठिन सवाल पूछे।"
इजरायल के राष्ट्रपति ने कहा था कि वह रविवार को नेसेट के एक सदस्य को सरकार बनाने का काम सौंपेंगे। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा सबसे अधिक सिफारिशें पाने वाले निर्वाचित सदस्य को ही सरकार बनाने का काम सौंपा जाता है। हरजोग ने कहा था, "मैं कुछ पार्टी नेताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत में, सीधे और त्वरित रूप से इसे निर्धारित करने का प्रयास करूंगा। इन वार्ताओं में, मेरा इरादा इजराइल के लोगों के लिए एक स्थिर और अच्छी सरकार बनाने और आम सहमति तक पहुंचने के प्रयास में कोई कसर न छोड़ने का है।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें