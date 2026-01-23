गाजा में नहीं PAK का कोई काम, ट्रंप के पीस प्लान में साथी ने ही अड़ाई टांग; ईरान को भी 7X चेतावनी

संक्षेप: उन्होंने दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई में इजरायल ने ईरान की असलियत उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बुरी तरह अपंग कर दिया और यह साबित कर दिया कि वे उतने ताकतवर नहीं हैं, जितना वे खुद को समझते थे और प्रचारित करते थे।

मिडिल-ईस्ट एक बार फिर उबलने लगा है। अमेरिका ने जहां अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जंगी बेड़ा और अन्य सैन्य तैनाती मजबूत कर दी है, वहीं, इजरायल ने बढ़ते तनाव के बीच ईरान को बेहद सख्त और आक्रामक चेतावनी दी है। इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री निर बरकात ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला करने की हिम्मत की, तो इज़रायल “सात गुना ज़्यादा ताकत" से जवाब देगा। दावोस में NDTV से बात करते हुए बरकात ने कहा, “हमने एक बार ईरान को निशाना बनाया और उसे बुरी तरह हराया। अगर उसने फिर लड़ाई शुरू की, तो हम पहले के मुकाबले सात गुना ज्यादा जोरदार वार करेंगे।”

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गाजा में पाकिस्तान को सख़्त ‘ना’ बरकात ने इसके साथ ही ग़ाज़ा में शांति स्थापना के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के शामिल होने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने किसी भी अंतरराष्ट्रीय शांति या संक्रमण बल में पाकिस्तान की भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “जिस किसी ने आतंकवाद का समर्थन किया है, उसका ग़ाज़ा में कोई स्थान नहीं है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है।” उन्होंने कतर और तुर्की को भी इसी श्रेणी में रखा और कहा कि ऐसे देशों पर ज़मीन पर सैनिक तैनात करने के मामले में इज़रायल भरोसा नहीं करेगा।

“ईरान है पूरे मध्य-पूर्व की जड़ में” ईरान पर सीधा आरोप लगाते हुए बरकात ने कहा कि वह दशकों से पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा, “ईरान बुराई की धुरी (Axis of Evil) का सरगना है। उसने इजरायल को मिटाने का लक्ष्य तय किया, हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें बनाईं, हमास और हिज़्बुल्लाह को ताक़त दी।” उन्होंने दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई में इज़रायल ने ईरान की असलियत उजागर कर दी। उन्होंने कहा, “हमने उन्हें बुरी तरह अपंग किया। यह साबित कर दिया कि वे उतने ताकतवर नहीं हैं, जितना वे खुद को समझते थे और प्रचारित करते थे।”

सत्ता परिवर्तन नहीं, सुरक्षा प्राथमिकता हालांकि, बरकात ने यह भी स्पष्ट किया कि इज़रायल का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ़ इज़रायल की रक्षा है। अगर वे खतरा बनेंगे, तो हम हमला करेंगे। अगर ईरान अपनी सरकार बदलना चाहता है, तो वह उनका आंतरिक मामला है।” बरकात ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह अब “नॉन-स्टार्टर” है। उन्होंने कहा, “इज़राइली संसद में इसका लगभग कोई समर्थन नहीं है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण एक राज्य इसलिए चाहता है ताकि हमें नष्ट कर सके।”