Israel may Attack This Muslim Country Turkey After Qatar Netanyahu was compared to Hitler कतर के बाद इस मुस्लिम देश को निशाना बना सकता है इजरायल, नेतन्याहू की हिटलर से की थी तुलना, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel may Attack This Muslim Country Turkey After Qatar Netanyahu was compared to Hitler

कतर के बाद इस मुस्लिम देश को निशाना बना सकता है इजरायल, नेतन्याहू की हिटलर से की थी तुलना

तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया और नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की थी।

Madan Tiwari एपी, अंकाराSun, 14 Sep 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
कतर के बाद इस मुस्लिम देश को निशाना बना सकता है इजरायल, नेतन्याहू की हिटलर से की थी तुलना

कतर में हमास अधिकारियों की एक बैठक पर इजरायली हमले ने चिंता बढ़ा दी है कि अगला निशाना एर्दोगन का मुस्लिम देश तुर्की हो सकता है। इससे पूरा तुर्की का नेतृत्व तनाव में है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी अकतुर्क ने गुरुवार को अंकारा में चेतावनी दी कि इजरायल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा, और अपने देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल देगा। तुर्की इजरायली पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुका है, जिससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गए थे।

इजरायल और तुर्की कभी मजबूत क्षेत्रीय साझेदार थे, लेकिन 2000 के दशक के उत्तरार्ध से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने लग गए और 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल में हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुए गाजा युद्ध के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले साल बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच पड़ोसी सीरिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव भी बढ़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन लंबे समय से फिलिस्तीनी आंदोलन और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के समर्थक रहे हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और नेतन्याहू की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से की है। हमास के अधिकारी नियमित रूप से तु्र्की आते हैं और कुछ तो वहां बस गए हैं। इजरायल ने पहले तु्र्की पर हमास को अपने क्षेत्र से हमलों की योजना बनाने, भर्ती करने और धन जुटाने की अनुमति देने का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें:इजरायली सेना ने घर पर हमला किया, पत्नी का फोन ले लिया; ऑस्कर विजेता डायरेक्टर
ये भी पढ़ें:काहिरा में हमास नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा इजरायल, मिस्र बोला- युद्ध मानेंगे

एर्दोगन कतर के नेताओं के करीबी हैं और तुर्की के अमीरात के साथ मजबूत सैन्य और वाणिज्यिक संबंध हैं। वह इस सप्ताहांत अरब और मुस्लिम नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए कतर की यात्रा करने वाले हैं। ट्रेंड्स रिसर्च एंड एडवाइजरी के तुर्की कार्यक्रम के निदेशक सेरहाट सुहा कुबुककुओग्लू ने कहा, "क्षेत्रीय वायु रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को दरकिनार करते हुए, अक्सर दंड से मुक्त होकर हमले करने की इजरायल की क्षमता एक ऐसी मिसाल कायम करती है जिससे अंकारा बेहद चिंतित है।" उन्होंने आगे कहा कि तुर्की इन हमलों को अपने आसपास कमजोर या शांत देशों का एक खंडित बफर जोन स्थापित करने की इजराइल की व्यापक रणनीति के रूप में देखता है।

Israel Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।