इजरायल का बड़ा फैसला, दो साल बाद खोलने जा रहा है गाजा-एजिप्ट को जोड़ने वाली राफा क्रॉसिंग

संक्षेप: इजरायल ने कहा है कि वह एजिप्ट से होकर गाजा जाने वाला रास्ता सीमित आवाजाही के लिए खोल देगा। इसे राफा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। पिछले दो साल से यह यह क्रॉसिंग बंद है।

गाजा से आखिरी इजरायली बंधक के अवशेष मिलने के बाद युद्धविराम के दूसरे चरण का रास्ता खुल गया है। इसी बीच इजरायल ने गाजा से मिस्र को जोड़ने वाले राफा क्रॉसिंग को खोलने का फैसला किया है। लगभग दो साल बाद 1 फरवरी से इस रास्ते से आवागमन शुरू हो जाएगी। गाजा में सहायता और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी निभाने वाले COGAT ने शुक्रवार को कहा है कि अभी इस रास्ते से सीमित आवाजाही की इजाजत दी जाएगी।

इजरायल ने रखी थी एक शर्त COGAT ने कहा कि सबसे पहले एजिप्ट से गाजा लौटने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी। उनमें वे लोग शामिल होंगे जो युद्ध के दौरान इजरायल की इजाजत से एजिप्ट गए थे। बता दें कि गाजा की करीब 20 लाख की आबादी के लिए यहां से बाहर जाने का प्रमुख मार्ग राफा क्रॉसिंग ही है। मई 2024 में इस रूट को इजरायल ने बंद कर दिया था। इजरायल ने कहा था कि जब उसके आखिरी बंधक का अवशेष मिल जाएगा तभी वह यह क्रॉसिंग खोलेगा।

इस सीमा से आने-जाने वाले व्यक्तियों की जांच इजराइल और मिस्र दोनों करेंगे, जिसकी निगरानी यूरोपीय संघ के सीमा गश्ती अधिकारी करेंगे। युद्ध के दौरान गाजा छोड़कर चले गए फलस्तीनियों को इज़राइली सुरक्षा मंजूरी मिलने पर वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। इजराइल ने सीमा रास्ते को फिर से खोलने का विरोध किया था, लेकिन सोमवार को गाजा में अंतिम बंधक के अवशेषों की बरामदगी ने आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया।

शांति बोर्ड में भारत साबित हो सकता है मददगार फलस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी के ‘‘पुनर्निर्माण’’ के विचार से फलस्तीन को शायद कोई आपत्ति न हो, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब ऐसी योजना का लाभ फलस्तीनियों को मिले, न कि उसे उन पर थोपा जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के ‘शाति बोर्ड’ में भारत की भागीदारी मददगार साबित हो सकती है।

ट्रंप के गाजा पट्टी को ‘पश्चिम एशिया का लोकप्रिय स्थान’ बनाने के विचार से जुड़े सवाल पर शाहीन ने कहा, ‘‘यह लोकप्रिय स्थान उसके (गाजा) अपने लोगों के लिए होना चाहिए। मेरा मतलब है, क्यों नहीं? अगर यह लोकप्रिय स्थान गाजावासियों, फलस्तीनियों के आनंद लेने के लिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर यह फलस्तीनियों के बिना दूसरों के आनंद लेने के लिए है, तो इस पर हमारी ना है।’’